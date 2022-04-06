Украина работает над восстановлением освобожденных от захватчиков территорий – Шмыгаль

Украина работает над восстановлением поставок воды и электроэнергии в освобожденных от российских войск городах. Люди, лишившиеся дома, должны получить убежище или временное жилье, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

– За последние несколько дней украинские войска освободили от оккупантов Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Весь мир увидел сотни убитых и замученных украинцев, почти полностью разрушены города. Мы должны восстановить жизнь на этих территориях, насколько это возможно, – убежден Шмыгаль.

Кабинет министров принял ряд решений для помощи пострадавшим от оккупации населенным пунктам. В частности, утвержден механизм оценки поврежденных построек для понимания, какие дома подлежат восстановлению.

— Параллельно с оценкой повреждений, Укрзализныця будет закупать строительные материалы для их дальнейшей передачи на места. Сразу будем проводить восстановительные работы там, где это возможно. Будем помогать городам и селам, пережившим этот ужас, — отметил он.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что значительные повреждения получила и критическая инфраструктура: газопроводы, линии электропередач и водоснабжения.

Нафтогаз поможет профинансировать ее восстановление – через Ощадбанк компании предоставят кредит на 4,5 млрд грн, что позволит компании закупать газ, обеспечивать его дальнейшую добычу, платить налоги и дивиденды в бюджет.