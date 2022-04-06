Україна працює над відновленням звільнених від загарбників територій – Шмигаль

Україна працює над відновленням постачання води та електроенергії у звільнених від російських військ містах. Люди, які втратили домівки, мають отримати прихисток або тимчасове помешкання, вважає прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– За останні декілька днів українські війська звільнили від окупантів Київську, Чернігівську та Сумську області. Весь світ побачив сотні вбитих і закатованих українців, майже повністю зруйновані міста. Ми маємо відновити життя на цих територіях, наскільки це можливо, – переконаний Шмигаль.

Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень для допомоги постраждалим від окупації населеним пунктам. Зокрема, затверджено механізм оцінки пошкоджених будівель для розуміння, які будинки підлягають відновленню.

– Паралельно з оцінкою пошкоджень, Укрзалізниця закуповуватиме будівельні матеріали для їхньої подальшої передачі на місця. Одразу проводитимемо відновлювальні роботи там, де це можливо. Допомагатимемо містам і селам, які пережили цей жах, – зазначив він.

Денис Шмигаль наголосив, що значних пошкоджень зазнала й критична інфраструктура: газопроводи, лінії електропередач і водопостачання.

Нафтогаз допоможе профінансувати її відновлення – через Ощадбанк компанії нададуть кредит на 4,5 млрд грн, що дозволить компанії закупати газ, забезпечувати його подальший видобуток, платити податки та дивіденди до бюджету.