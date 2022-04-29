Почему образовался дефицит горючего в Украине и можно ли его преодолеть

В последние дни в Украине наблюдается дефицит горючего. На некоторых заправочных станциях нельзя купить А-95, а власти призывают украинцев меньше ездить на личном транспорте.

Факты ICTV рассказывают о причинах нехватки горючего в Украине и может ли ситуация измениться в ближайшее время.

Украина потеряла рынок

Ситуация с горючим в Украине в течение марта была довольно неплохой, учитывая все обстоятельства.

Но сейчас во всех городах страны наблюдается дефицит горючего, поэтому власти даже призывают ограничить передвижение на личном транспорте.

— У нас на сегодняшний день другие приоритеты обеспечения горючим, чем просто приехавших горожан, которым нужно куда-то перемещаться. Сегодня нет проблем с использованием общественного транспорта. С другой стороны, не вижу большой необходимости на сегодняшний день перемещаться по городу, – заявил в эфире телемарафона первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Действительно, дефицит вызван тем, что большинство горючего идет на обеспечение военных и логистических цепей.

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Кроме того, в начале апреля была разрушена инфраструктура Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, что повлияло на возможность обеспечения Украины горючим.

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– 75% нефтепродуктов украинского рынка были из России и Беларуси. С начала войны этот рынок закрылся. Также была возможность получить танкеры из Азербайджана. В настоящее время этот вариант также заблокирован. 25% украинского рынка был Кременчуг (Кременчугский НПЗ, — Ред.), в который дважды прилетали ракеты, и который теперь не работает… Сейчас у нас абсолютно все горючее — импорт из Европы, который достаточно дорогой, — объясняет член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

На ситуацию в Киеве, например, повлияло еще и возвращение граждан. Город начал оживать, в то же время спрос на горючее вырос, из-за чего некоторый дефицит мог наблюдаться, даже если бы Кременчугский НПЗ работал и сегодня.

А те логистические цепочки, которые удалось выстроить сейчас, обладают гораздо меньшей пропускной способностью.

Гендиректор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн пишет, что к проблемам добавилась нехватка цистерн и бензовозов для доставки горючего из Европы в Украину.

Также сохраняется госрегулировка цен на горючее.

— Из-за дефицита оптовые цены стали выше розничных, а многие импортные ресурсы, особенно которые везут на автотранспорте, также очень дорогие, — отмечает эксперт.

Неутешительные перспективы

Перспективы для украинского рынка сейчас далеко не самые лучшие.

Парламент в ближайшее время может отменить снижение налогов на топливо, что резко подтолкнет цену бензина.

— Расчет по формуле Минэкономики показывает, что предельная цена на бензин будет 45 грн/л (сейчас 34,10), дизтопливо – 48 грн/л (38,7 сейчас). Горючего нет, что заставляет отдельных участников рынка забить на “рекомендации” правительства. Поэтому бензин реально уже 40, а дизтопливо – 45 грн/л. То есть с полной ставкой налогов реальная цена взлетит минимум до 52 и 55 грн/л, — пишет Куюн.

Не нужно рассчитывать и на то, что какие-то быстрые решения Верховной Рады или Кабмина исправят ситуацию в краткосрочной перспективе.

Дефицит уже есть и во время войны вряд ли исчезнет. Поэтому и ограничений в ближайшее время ожидают больше – от уменьшения количества бензина в “одни руки” до даже ограничения на продажу.

– Самая большая проблема в Украине – найти доступный ресурс. Все, что приезжает, сразу расходится через соответствующие средства транспортировки. Не работают нефтебазы. А там, где они были – попадали ракеты, – говорит Пендзин.

В то же время первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко пообещала, что дефицит ликвидируют в течение следующей недели.

– В течение следующих семи дней дефицит будет ликвидирован, ведь операторы имеют законтрактованные объемы горючего на территории Западной Европы. В ближайшее время решится вопрос их завоза на территорию Украины. Это приведет к незначительному росту цен, – заявила она.

Дефицит или невероятные риски

В нынешних обстоятельствах мало какие шаги власти способны урегулировать ситуацию с высокими ценами. Максимум – ослабить государственное регулирование, чтобы позволить продавать топливо еще дороже, но и позволить импортерам получать прибыль и попытаться нарастить поставки.

Но пока трудно сказать, пойдет ли на такой шаг государство.

По словам Пендзина, сейчас на украинские АЗС горючее поставляют напрямую, ведь его скопление на нефтебазах — цель для врага.

Поэтому реальных шансов изменить ситуацию достаточно мало.

Единственный надежный метод — восстановление нефтехранилищ, но в современных реалиях это может быть непосильной задачей.

— Нужно восстанавливать нефтебазы как центры скопления и подвергаться огромным рискам атак, или понять, что подобная ситуация будет до тех пор, пока не изменится вопрос безопасности, — отмечает Пендзин.

Следует привыкать к тому, что дефицит некоторых товаров является нормальным положением во время масштабной войны.

Горючее сейчас больше всего нужно немного для других целей государства, нежели для обеспечения им населения. Оно будет идти на нужды армии, обеспечение логистики, и только потом — гражданам.