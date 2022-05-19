Украине срочно необходимо $15 млрд для закрытия оперативных нужд бюджета — Шмыгаль

Май, 19 в 17:23

Чтобы закрыть оперативные нужды бюджета, Украине необходимо не менее $15 млрд на ближайшие три месяца, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на сессии с участием министров финансов стран Большой семерки.

По его словам, украинская банковская система и энергетика работают стабильно, а введенные правительством налоговые и кредитные стимулы позволили части бизнеса возобновить свою работу, однако ежемесячно дефицит бюджета составляет около $5 млрд.

– Поэтому для Украины очень важна финансовая поддержка. Сегодня мы призываем страны Большой семерки предоставить срочное финансирование для оперативных нужд бюджета. Нам нужны минимум $15 млрд на ближайшие три месяца, чтобы закрыть эти потребности. Для нас это также важно, как и оружие, которое вы предоставляете для борьбы с российской агрессией, – заверил глава правительства.

Шмигаль подчеркнул, что эта поддержка партнеров станет надежным фундаментом для победы в войне с РФ.

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Премьер также приветствовал предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине €9 млрд макрофинансовой помощи, а также выразил надежду на скорейшее принятие решения США по пакету помощи в размере $40 млрд, из которых до $9 млрд могут быть предоставлены бюджету.