G7 готовит для Украины пакет финансовой помощи на €15 млрд — Washington Post

Май, 19 в 0:38

Страны Большой семерки (G7) готовят пакет финансовой помощи для Украины.

Как пишет The Washington Post, речь идет о €15 млрд, часть из которых не нужно будет возвращать.

Планируется, что финансовый пакет помощи будет состоять преимущественно из грантовой помощи, которая будет осуществляться в течение трех месяцев.

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Финансовая поддержка со стороны G7 будет предназначена для покрытия дефицита Украины в течение трех месяцев, что равносильно краткосрочной экономической помощи. Мировые лидеры дали четко понять, что в будущем может потребоваться гораздо большая финансовая поддержка для восстановления Украины, что уже будет иметь долгосрочную финансовую помощь.

Помощь со стороны стран Семерки будет предоставляться через несколько партнеров, включая Международный валютный фонд.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил детали о Плане Евросоюза по восстановлению Украины.

По данным премьера, общий план будет опираться на 4 столба: