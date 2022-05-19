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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україні терміново необхідно $15 млрд для закриття оперативних потреб бюджету – Шмигаль

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Україні терміново необхідно $15 млрд для закриття оперативних потреб бюджету – Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Щоб закрити оперативні потреби бюджету, Україні необхідно щонайменше $15 млрд на найближчі три місяці, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на сесії за участі міністрів фінансів країн Великої сімки.

За його словами, українська банківська система та енергетика працюють стабільно, а запроваджені урядом податкові та кредитні стимули дозволили частині бізнесу відновити свою роботу, проте щомісяця дефіцит бюджету сягає близько $5 млрд.

– Тому для України надзвичайно важлива фінансова підтримка. Сьогодні ми закликаємо країни Великої сімки надати термінове фінансування для оперативних потреб бюджету. Нам потрібні щонайменше $15 млрд на найближчі три місяці, аби закрити ці потреби. Для нас це так само важливо, як і зброя, яку ви надаєте для боротьби з російською агресією, – запевнив глава уряду.

Шмигаль наголосив, що ця підтримка партнерів стане надійним фундаментом для здобуття перемоги у війні з РФ.

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Прем’єртакож вітав пропозицію Єврокомісії про надання Україні €9 млрд макрофінансової допомоги і висловив сподівання на швидке ухвалення рішення США щодо пакета допомоги в розмірі $40 млрд, з яких до $9 млрд можуть бути надані бюджету.

Читайте
G7 готує для України пакет фінансової допомоги на €15 млрд - Washington Post

Джерело: Урядовий портал
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