Отключили режим “жизнь”: как изменились доходы украинцев после начала войны

Июнь, 03 в 10:00

Сегодня — 100-й день с начала полномасштабной фазы российско-украинской войны. За это время каждый украинец так или иначе ощутил на себе последствия.

Факты ICTV рассказывают, как война ударила по кошелькам украинцев, и в каких областях это наиболее ощутимо.

Потеря в доходах

Сейчас уже очевидно, что значительная часть украинцев остались без работы после начала полномасштабной войны в Украине.

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Согласно опросу социологической группы Рейтинг, в начале мая около 39% граждан, которые до войны работали, все еще не могли вернуться на работу.

Экономист Алексей Кущ обращает внимание, что около 60-70% украинцев ощутили влияние военных действий на рынке труда, которое касается не только фактической потери работы.

— Сейчас пока держатся на довоенных запасах, у кого они еще были, около 30% потерявших работу людей. Но и у оставшихся 70% не все так благополучно. Среди них примерно половина – люди, переведенные на частичную занятость, или которым сократили зарплату, — указывает Кущ.

Действительно, у многих из тех, кто продолжает работать, сейчас доход уменьшился. В общем украинцам приходится работать за вдвое меньшую зарплату, о чем свидетельствует опрос Международной организации по миграции ООН.

Если сопоставить это с показателями средней зарплаты до 24 февраля, это значит, что в среднем по Украине гражданам приходится работать за 7-7,5 тыс. грн.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин добавляет, что сейчас тяжело судить о том, насколько снизились доходы украинцев. Но можно проследить, как изменилась покупательная способность.

— Когда говорим о доходе, речь идет не только о количестве денег в кошельке. Наверное, следует считать по паритету покупательной способности. В 90-е годы прошлого столетия мы все были миллионерами, но на эти миллионы ничего нельзя было купить. Паритет покупательной способности снизился. Приблизительно на 30%. Это очень сильно изменило структуру потребления украинцев. Мы меньше едим мяса и фруктов, а больше — хлеба и картофеля, – объясняет Пендзин.

Снижение доходов и повышение стоимости товаров привели к тому, что покупательная способность украинцев резко снизилась. Фактически, украинцы могут покупать гораздо меньше, чем до начала полномасштабной войны.

Реальная же ситуация может оказаться несколько хуже, поскольку часть людей до сих пор держатся на довоенных сбережениях. А после того как они закончатся, мы можем наблюдать усугубление ситуации с покупательной способностью украинцев.

Изменения потребления

Конечно, вместе с изменением украинских реалий изменились и товары, которые чаще всего покупают украинцы.

Так, люди стали больше тратить на еду, ведь создание продовольственных запасов во время войны является одним из наиболее логичных шагов.

Согласно апрельскому исследованию Gradus Research, когда доходит до покупок, наибольшей популярностью среди украинцев пользуются пищевые продукты. За ними следуют лекарства, одежда и средства гигиены.

— Украинцы сосредоточились на первоочередных затратах — продуктах питания, топливе, транспорте. Естественно, сократились расходы на одежду, товары длительного пользования, бытовые. Практически замерли инвестиционные процессы — покупка жилья, каких-то финансовых документов. Значительно снизились затраты в секторе услуг. Людям не до кафе. Многие перешли на самообслуживание. Например, дома стригутся, — делится наблюдениями Кущ.

Но в такой ситуации нет ничего нового, ведь война всегда влекла снижение потребительских расходов.

То же самое, по словам Куща, наблюдалось в Соединенных Штатах во время Второй мировой войны, даже учитывая тот факт, что безработица была минимальной.

То есть, наверняка можно сказать лишь то, что большинство украинцев отключили режим “жизни” и включили режим “выживания”.

– Украинцы практически прекратили покупать товары долгосрочного использования, бытовую технику и одежду. Это признак того, что люди сосредоточили все свои доходы на выживании, – подчеркивает Пендзин.

Кризисные настроения

Относительно того, как изменится ситуация на рынке труда и в быту украинцев, сейчас нет никакой уверенности.

С одной стороны, уменьшается количество неработающих людей (39% безработных в мае против 53% безработных в марте, согласно опросу Рейтинга). С другой – длительная война не будет способствовать созданию новых рабочих мест.

– До войны было 15,5 млн рабочих мест. За три месяца войны Украина потеряла около 5 млн рабочих мест – почти 30%. Это официальные данные Международной организации труда. Если Украина будет воевать еще полгода, то согласно информации Международной организации труда, страна потеряет до 7 млн рабочих мест — половину своего потенциала, — отмечает Пендзин.

На практике это означает, что реальное восстановление экономики возможно только после окончания войны.

Кущ предупреждает, что долговременная полномасштабная война потенциально отбросит Украину до уровня кризисных 2014-2015 годов.

Но это не значит, что государство не в силах позаботиться о том, чтобы минимально обеспечить население.

— Государство должно постепенно заполнять те сегменты, которые держатся на волонтерстве. Тем людям, которые изготавливают маскировочные сетки, занимаются транспортными перевозками, предоставляют социальные услуги, должны начинать выплачивать хотя бы минимальную зарплату — 6 500 грн. Понятно, что человек, который получит за свою работу такие деньги — не разбогатеет. Но он сможет потратить эти финансы на продукты питания, социальные услуги. То есть одно рабочее место, созданное государством, приведет к созданию двух-трех рабочих мест в сфере услуг и секторе среднего и малого бизнеса, — считает экономист.

Полномасштабная война стала катастрофой для подавляющего большинства украинцев. Нет того, кто не ощутил бы ее последствия на себе.

К сожалению, пока она не завершится, не стоит ожидать, что улучшится и финансовое положение украинцев. Мы уже пребываем в режиме тотальной экономии, а каждый месяц войны будет только увеличивать давление.