Май, 31 в 16:55

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, расширяющий направления волонтерской деятельности.

За документ № 7363 проголосовали 312 народных депутатов. Им вносятся изменения в закон О волонтерской деятельности.

Среди прочего, законопроект предполагает расширение перечня направлений волонтерской деятельности следующими пунктами:

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• предоставление волонтерской помощи для восстановления Украины после вооруженной агрессии РФ;

• предоставление волонтерской помощи для преодоления последствий войны в Украине;

• предоставление волонтерской помощи для преодоления последствий пожара, стихийного бедствия, катастрофы, боевых действий, террористического акта, вооруженного конфликта, временной оккупации;

• предоставление волонтерской помощи лицам / семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за боевых действий, теракта, вооруженного конфликта, временной оккупации;

• оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате инфекционных заболеваний и эпидемий.

Согласно законопроекту, волонтерскую помощь можно будет осуществлять в режиме онлайн через интернет.

Государственная поддержка волонтерства может осуществляться посредством правовой, финансовой, организационной, методической, информационной помощи волонтерам, а также организациям, которые привлекают волонтеров.

Предусмотрена разработка и имплементация общегосударственных целевых программ по поддержке развития волонтерства, повышению квалификации волонтеров.

Выплата единовременной денежной помощи при гибели или инвалидности волонтера вследствие ранения (контузии, травмы), полученного при оказании волонтерской помощи, будет распространяться на граждан, осуществляющих деятельность по противодействию вооруженной агрессии РФ на всей территории Украины и в отдельных ее местностях.

Ожидается, что принятие законопроекта позволит создать условия для развития волонтерского движения в Украине.