Захваченная россиянами Запорожская АЭС будет поставлять электроэнергию только Украине – Укрэнерго

Июнь, 08 в 20:02

Несмотря на то что Запорожская АЭС почти с начала полномасштабного вторжения оккупирована россиянами, она и дальше поставляет электроэнергию в украинскую энергосистему. Об этом на пресс-конференции сообщил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Он подчеркнул, что все это время на станции остаются специалисты, которые следят за ее безопасной и правильной эксплуатацией, с персоналом поддерживают связь.

Кудрицкий прокомментировал заявление вице-премьер-министра РФ Марата Хуснуллина о том, что ЗАЭС либо будет работать “на Россию”, либо Украина будет платить ей за полученную электроэнергию.

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Руководитель Укрэнерго объясняет, что станция подключена к украинской энергосистеме. Чтобы поставлять электроэнергию в оккупированный Крым или РФ, нужно строить электролинии, а на это уйдут годы. Поэтому заявления представителей России Кудрицкий назвал глупыми.

– Куда-нибудь переключить саму станцию ​​невозможно. Станция соединена с энергосетью украинской. Ее, как НЛО, взять и куда-нибудь перенести в другое место невозможно. Мы недавно открывали линию от ЗАЭС, мощную, она строилась лет 5-6. Россияне с их уровнем головотяпства и коррупции, а еще и санкциями, я не знаю, сколько им нужно времени на такой объект. Линии ЗАЭС — Крым нет ни в природе, ни на бумаге, ни даже в больном воображении Путина. Я думаю, это какие-то глупые политические заявления, – подчеркнул глава Укрэнерго.

Кроме того, он отметил, что сейчас АЭС работает стабильно, но даже если оккупанты отключат хоть один из энергоблоков, украинская энергосистема пройдет осенне-зимний сезон этого года.

– Мы сейчас формируем новый прогнозный баланс с учетом всех событий на 2022 год, в частности, осенне-зимний период. Мы исходим из того, что ЗАЭС была, есть и будет частью украинской энергетической системы. Мы не рассматриваем сценарий без ЗАЭС. Но, учитывая возможности, которые есть в украинской энергосистеме по производству электроэнергии, мы способны пройти осенне-зимний сезон при любых сценариях отключения блоков, – отметил Кудрицкий.

По его словам, благодаря синхронизации украинской энергосистемы с европейской континентальной сетью ENTSO-E, которая состоялась в марте, Украина сможет не только экспортировать произведенную избыточную электроэнергию, но и при необходимости импортировать ее в страны-партнеры.

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Фото : Укрэнерго