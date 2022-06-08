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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Захоплена росіянами Запорізька АЕС постачатиме електроенергію лише Україні – Укренерго

Наталія Кулик, Журналістка Факти ICTV
Укренерго Володимир Кудрицький

Попри те, що Запорізька АЕС майже від початку повномасштабного вторгнення окупована росіянами, вона надалі постачає вироблену електроенергію в українську енергосистему. Про це на пресконференції повідомив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

Він наголосив, що увесь цей час на станції залишаються фахівці, які стежать за її безпечною та правильною експлуатацією, з персоналом тримають зв’язок.

Кудрицький також прокоментував заяву віцепрем’єр-міністра РФ Марата Хуснулліна про те, що ЗАЕС або буде працювати “на Росію”, або Україна платитиме їй за отриману електроенергію.

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Керівник Укренерго пояснює, що станція підключена до української енергосистеми. Щоб постачати електроенергію до окупованого Криму чи РФ, потрібно будувати електролінії, а на це потрібно роки. Тому заяви представників РФ Кудрицький назвав дурними.

– Кудись переключити саму станцію неможливо. Станція з’єднана з енергомережею українською. Її, як НЛО, взяти і кудись перенести в інше місце неможливо. Ми нещодавно відкривали лінію від ЗАЕС, потужну, вона будувалась років 5-6. Росіяни з їхнім рівнем головотяпства і корупції, а ще й санкціями, я не знаю, скільки їм треба буде часу на такий об’єкт. Лінії ЗАЕС-Крим немає ні в природі, ні на папері, ні навіть у хворій уяві Путіна. Я думаю, це якісь дурні політичні заяви, – наголосив очільник Укренерго.

Крім того, він зауважив, що зараз АЕС працює стабільно, але навіть якщо окупанти відключать хоч один з енергоблоків, українська енергосистема пройде цьогорічний осінньо-зимовий сезон.

– Ми зараз формуємо новий прогнозний баланс з урахуванням усіх подій на 2022 рік, зокрема осінньо-зимовий період. Ми виходимо з того, що ЗАЕС була, є і буде частиною української енергетичної системи. Ми не розглядаємо сценарій без ЗАЕС. Але, враховуючи ті можливості, які є в українській енергосистемі по виробництву електроенергії, ми здатні пройти осінньо-зимовий сезон за будь-яких сценаріїв відключення блоків, – наголосив Кудрицький.

За його словами, завдяки синхронізації української енергосистеми з європейською континентальною мережею ENTSO-E, яка відбулася у березні, Україна зможе не лише експортувати вироблену надлишкову електроенергію, але й за потреби імпортувати її до країн-партнерів.

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Фото: Укренерго

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