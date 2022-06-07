Июнь, 07 в 13:52

В Украине отрицают информацию о якобы приглашении директора МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС.

Со своей стороны сам гендиректор Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что на прошлой неделе украинское правительство пригласило его возглавить экспертную миссию на Запорожскую АЭС.

В своем Twitter он написал, что МАГАТЭ готовят экспертную миссию на Запорожскую АЭС, поскольку самая большая атомная электростанция Европы прекратила передачу данных о состоянии дел с ядерными материалами.

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We’re working to send an expert mission to #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. The biggest NPP in Europe is currently disconnected from @IAEAorg safeguards communications systems. #Ukraine requested us, we will go there. pic.twitter.com/gFiBN2LdBq — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 6, 2022

Однако в Энергоатоме в ответ заявили, что это сообщение от главы МАГАТЭ рассматривают как очередную попытку любым путем попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать там пребывание оккупантов и по сути одобрить все их действия.

— На самом деле, “потеря связи” ЗАЭС с МАГАТЭ вызвана действиями российских оккупантов, которые отключили в Энергодаре украинский оператор Vodafone. А с Vodafone у МАГАТЭ контракт на передачу данных. Все точки сбора этих данных и серверы, которые находились под контролем агентства – закрыты и опечатаны. Информация накапливается на сервере и будет передана, когда оператору вернут доступ – объяснили в Энергоатоме.

Также предприятие подчеркнуло, что украинская сторона не приглашала Гросси посетить ЗАЭС и раньше уже отказывала ему в таком визите, объясняя, что визит на станцию ​​станет возможным только тогда, когда Украина вернет контроль над ней.

Кроме того, в Энергоатоме обратили внимание на то, что вся эта история похожа на то, что именно российская сторона по предварительному согласию с МАГАТЭ позаботилась о том, чтобы агентство “потеряло контроль” и гендиректор МАГАТЭ имел повод приехать на станцию.

Фото: Энергоатом