В Украине отрицают информацию о якобы приглашении директора МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС.

Со своей стороны сам гендиректор Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что на прошлой неделе украинское правительство пригласило его возглавить экспертную миссию на Запорожскую АЭС.

В своем Twitter он написал, что МАГАТЭ готовят экспертную миссию на Запорожскую АЭС, поскольку самая большая атомная электростанция Европы прекратила передачу данных о состоянии дел с ядерными материалами.

We’re working to send an expert mission to #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. The biggest NPP in Europe is currently disconnected from @IAEAorg safeguards communications systems. #Ukraine requested us, we will go there. pic.twitter.com/gFiBN2LdBq

