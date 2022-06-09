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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Дорогие фрукты и дешевые яйца: как изменились цены на продукты в мае 2022

Валентина Летяк, редактор ленты
Продукты Продукти Овочі
Фото: Dreamstime

В мае 2022 года больше всего подорожали фрукты (11,5%), в то же время яйца подешевели на 21,2%. Об этом свидетельствуют данные Госстата об инфляции на потребительском рынке за прошлый месяц.

Если говорить о ценах на продукты, в мае по отношению к апрелю они выросли на 2,6%, а с начала года – на 19,6%. В то же время рост цен замедлился, поскольку в апреле подорожание зафиксировано на уровне 4,2%.

 

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Какие продукты подорожали:

  • фрукты – на 11,5%;
  • рыба и морепродукты – на 5,9%;
  • овощи – на 5,4%;
  • хлеб – на 3,7%;
  • макаронные изделия – на 3,2%;
  • сыр и творог – на 1,1%.

Из тех продуктов, цены на которые наоборот снизились, кроме яиц – говядина, сахар и мясо домашней птицы (на 2,5-0,9%).

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 3,9%, в том числе на спиртное – на 6,4%, на сигареты – на 1,5%.

Что касается тарифов на проезд в автодорожном пассажирском транспорте, они выросли на 6,7% из-за подорожания горючего на 22,8%.

Ціни на продукти у травні 2022

Фото: Держстат

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Источник: Госслужба статистики Украины
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