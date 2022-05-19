Скачка не будет: как изменятся цены на продукты и что на них влияет

Май, 19 в 19:02

Полномасштабное вторжение России в Украину сильно всколыхнуло нашу экономику по всем направлениям. Но сейчас, благодаря помощи партнеров и действиям властей, нам удается держаться на более или менее стабильном уровне.

Дефицит первых дней полномасштабной войны сменился резким подорожанием всех групп товаров и продуктов. Факты ICTV рассказывают, как выросли цены на продукты в Украине и чего ждать в ближайшее время.

Рост цен

Уже к началу апреля Государственная служба статистики констатировала рост стоимости отдельных групп продуктов на 15-25%, в то время как общие потребительские цены выросли на 6,2%.

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10 мая Госстат обнародовал разницу цен на продукты в апреле 2022 года по сравнению с прошлым годом.

Так, ощутимо подорожали:

Хлеб – на 21%;

Мясо – на 15%;

Подсолнечное масло – на 15%;

Сахар – на 16%;

Сливочное масло – 24%;

Макароны – 24%;

Овощи – 67%;

Фрукты – 23,5%.

Аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Роман Нейтер обращает внимание на то, что цены на некоторые продукты, наоборот, снизились, например, на яйца. А цены на внутреннем рынке сейчас не так сильно коррелируются с мировыми.

Такая ситуация наблюдается даже несмотря на то, что логистика стала гораздо дороже.

— За счет этого у нас не так сильно подорожало то самое масло, как могло бы. Если будет решаться логистический вопрос и одновременно не будут меняться цены на мировых рынках, то цены на то же масло подрастут. То же с зерновыми культурами, которые используются как корма для животных. На внутреннем рынке они дешевеют. Поэтому мы не видим, например, столь существенного увеличения цен на мясо, поскольку факторы его производства подешевели, — говорит Нейтер.

Неопределенность в первые недели полномасштабной войны также создавала панику на рынке и способствовала инфляции на продукты, поэтому мы и увидели скачок цен на продукты питания.

Вице-президент по экономико-политическим исследованиям Киевской школы экономики Наталья Шаповал говорит, что дефицит отдельных товаров и его природа также влияют на цены.

— То, что сейчас те продукты, которые есть в украинских портах, не дают экспортировать россияне… Думаю, на цены больше влияет непосредственно война и то, что Россия пытается выбросить Украину из цепочек снабжения, – объясняет Шаповал.

По информации НБУ, потребительская инфляция в апреле выросла до 16,4% в годовом исчислении, а рост цен на обработанные продовольственные товары ускорился почти до 20%.

В ближайшее время не следует ожидать, что давление войны на инфляцию снизится. И тому есть ряд причин.

Проблемы с горючим

Одна из них – дефицит горючего в Украине, который стал наиболее ощутимым после того, как оккупанты уничтожили инфраструктуру Кременчугского НПЗ.

Переориентация на европейские рынки в настоящее время частично удовлетворила потребность Украины в горючем, но даже несмотря на государственное регулирование, стоимость бензинов и дизеля выросла.

Поскольку горючее является одной из составляющих, формирующих стоимость продуктов, то и цены на них в ближайшее время “подкорректируются”.

— Составляющая логистических расходов в цене на продукты составляет 25%. То есть, за счет логистической составляющей продукты подорожают где-то на 5-7%, — говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Нейтер отмечает, что рост цены на топливо не обязательно будет означать такую же процентную корреляцию в цене на продукты.

Все зависит от конкретных групп товаров. Где-то рост действительно может быть ощутимым, а где-то не столь сильным. Но стоимость топлива в ближайшей перспективе будет точно оставаться фактором, который будет толкать цены вверх.

— Если вырастут цены на горючее, все будет варьироваться от каждого отдельного продукта. Одно дело, когда речь идет о питьевой воде, а другое, когда о курице. Как раз за счет удорожания топлива, по моему мнению, будет происходить дальнейший рост цен, — объясняет Нейтер.

Не без оптимизма

Конечно, есть в нынешней ситуации и несколько позитивных моментов. Например, Украине все же удалось частично провести посевную, и уже совсем скоро на украинском рынке должны появиться сезонные овощи.

Ожидается, что их цена будет гораздо меньше нынешней, но не снизится по сравнению с прошлым годом.

– Вскоре у нас начнутся сезонные овощи, и у нас вообще могут упасть цены. Поскольку те же сезонные овощи будут относительно дешевые. В этом году не исключено, что будет достаточно большой урожай овощей. Площадь, которую засевает один человек, может немного возрасти на тех территориях, которые не находятся под временной оккупацией. Если этот рост будет существенным, то цены могут остаться на уровне прошлогодних или чуть выше, — рассуждает Нейтер.

Тем более, что проблемы с международной логистикой позволяют наращивать предложение на украинском рынке и формировать запасы.

Конечно, мы теряем средства, получаемые от экспорта определенных продуктов, но будем способны обеспечивать свою страну продовольствием еще не один год.

Долгосрочные перспективы

Если говорить о перспективах этого и последующих лет в целом, то следует ожидать, что цены будут расти.

Нейтер говорит, что такого скачка, который был в первые месяцы после начала войны, ждать не стоит, но общий рост цен будет происходить, хотя к концу года вряд ли достигнет, например, 100% и более.

Шаповал также считает, что рост цен на продукты питания будет продолжаться.

В мире начались процессы, которые так или иначе влияют на них.

– Например, подорожал газ, а газ – это удобрения. Будет посевная и высокая цена на газ. Если использовать меньше удобрений, то будет меньше урожайность. Кроме того, есть ряд стран-производителей, в которых наблюдается высокая инфляция. К примеру, в США и Турции. Мне кажется, что все факторы указывают на то, что цены (на продукты, – Ред.) в мире будут расти. Правительства постараются это сдерживать, но такая тенденция все равно будет продолжаться, — отмечает она.

То есть уже следующий сезон готовит для продовольственного рынка много неприятных сюрпризов.

Уменьшение поставок продовольствия от Украины и России, если оттуда уйдут несколько ключевых импортеров, на сегодняшний день — вполне реальная перспектива. А это – новые проблемы для рынка.

Да и другие перспективы не добавляют оптимизма.

– Есть кризис на рынке минеральных удобрений. Если они дорогие, то люди их будут меньше использовать, будет меньше урожая, меньше поставок в следующем сезоне. Поэтому сейчас все цены на базовую агропродукцию на мировом рынке высокие. Если высокие цены на зерновые, то высокие цены на корма для скота, высокая цена на мясо. И это проникает во все остальные сектора, – объясняет Нейтер.

Можно наверняка сказать, что цены на продукты и дальше будут расти. Но никто не может спрогнозировать, на сколько.

Все будет зависеть от тектонических процессов, которые запустились после начала полномасштабной войны России против Украины.