Дорогі фрукти та дешеві яйця: як змінилися ціни на продукти у травні 2022
У травні 2022 року найбільше здорожчали фрукти (11,5%), водночас яйця подешевшали на 21,2%. Про це свідчать дані Держстату про інфляцію на споживчому ринку за минулий минулий місяць.
Якщо говорити загалом про ціни на продукти, у травні щодо квітня вони зросли на 2,6%, а з початку року – на 19,6%. Водночас зростання цін сповільнилося, оскільки у квітні здорожчання зафіксовано на рівні 4,2%.
Які продукти здорожчали:
- фрукти – на 11,5%;
- риба і морепродукти – на 5,9%;
- овочі – на 5,4%;
- хліб – на 3,7%;
- макаронні вироби – на 3,2%;
- сир і м’який сир (творог) – на 1,1%.
З тих продуктів, ціни на які навпаки знизилися, окрім яєць, – яловичина, цукор та м’ясо свійської птиці (на 2,5-0,9%).
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 3,9%, зокрема на спиртне – на 6,4%, на сигарети – на 1,5%.
Що стосується тарифів на проїзд у автодорожньому пасажирському транспорті транспорті, вони зросли на 6,7% через подорожчання пального на 22,8%.