Дорогі фрукти та дешеві яйця: як змінилися ціни на продукти у травні 2022

Червень, 09 в 19:40

У травні 2022 року найбільше здорожчали фрукти (11,5%), водночас яйця подешевшали на 21,2%. Про це свідчать дані Держстату про інфляцію на споживчому ринку за минулий минулий місяць.

Якщо говорити загалом про ціни на продукти, у травні щодо квітня вони зросли на 2,6%, а з початку року – на 19,6%. Водночас зростання цін сповільнилося, оскільки у квітні здорожчання зафіксовано на рівні 4,2%.

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Які продукти здорожчали:

фрукти – на 11,5%;

риба і морепродукти – на 5,9%;

овочі – на 5,4%;

хліб – на 3,7%;

макаронні вироби – на 3,2%;

сир і м’який сир (творог) – на 1,1%.

З тих продуктів, ціни на які навпаки знизилися, окрім яєць, – яловичина, цукор та м’ясо свійської птиці (на 2,5-0,9%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 3,9%, зокрема на спиртне – на 6,4%, на сигарети – на 1,5%.

Що стосується тарифів на проїзд у автодорожньому пасажирському транспорті транспорті, вони зросли на 6,7% через подорожчання пального на 22,8%.