Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Дорогі фрукти та дешеві яйця: як змінилися ціни на продукти у травні 2022

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Продукты Продукти Овочі
Фото: Dreamstime

У травні 2022 року найбільше здорожчали фрукти (11,5%), водночас яйця подешевшали на 21,2%. Про це свідчать дані Держстату про інфляцію на споживчому ринку за минулий минулий місяць.

Якщо говорити загалом про ціни на продукти, у травні щодо квітня вони зросли на 2,6%, а з початку року – на 19,6%. Водночас зростання цін сповільнилося, оскільки у квітні здорожчання зафіксовано на рівні 4,2%.

 

Зараз дивляться

Які продукти здорожчали:

  • фрукти – на 11,5%;
  • риба і морепродукти – на 5,9%;
  • овочі – на 5,4%;
  • хліб – на 3,7%;
  • макаронні вироби – на 3,2%;
  • сир і м’який сир (творог) – на 1,1%.

З тих продуктів, ціни на які навпаки знизилися, окрім яєць, – яловичина, цукор та м’ясо свійської птиці (на 2,5-0,9%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 3,9%, зокрема на спиртне – на 6,4%, на сигарети – на 1,5%.

Що стосується тарифів на проїзд у автодорожньому пасажирському транспорті транспорті, вони зросли на 6,7% через подорожчання пального на 22,8%.

Ціни на продукти у травні 2022

Фото: Держстат

Читайте
Стрибка не буде: як зміняться ціни на продукти і що на них впливає

Джерело: Держстат
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка