Июнь, 28 в 19:31

Все украинцы, владеющие недвижимым имуществом, должны платить за него обязательные налоги.

Соответственно, собственники земельных участков ежегодно должны платить в государство земельный налог.

Что такое налог на землю и как его высчитать — читайте в материале Фактов ICTV.

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Что такое земельный налог

— Плата за землю – это обязательный платеж в составе налога на имущество, взимаемый в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности, — говорится в Налоговом кодексе Украины.

Земельный налог должны уплачивать:

собственники земельных участков, земельных долей (паев);

землепользователи.

Облагается такая собственность:

земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании;

земельные доли (паи), которые находятся в собственности.

Начисления земельного налога собственникам осуществляют налоговые органы по месту нахождения земельного участка.

Устанавливать ставки земельного налога имеют право сельские, поселковые, городские советы и советы объединенных территориальных общин.

Ставки устанавливаются исключительно в пределах определенных НКУ ставок и утверждаются соответствующими местными решениями ежегодно до 15 июля.

Как рассчитать сумму налога

В первую очередь, на это влияют:

оценочная стоимость земельного участка (с учетом коэффициента индексации);

площадь земельного участка, если не была проведена оценка недвижимости.

Для первого случая ставка налога составляет не более 3% от их нормативной денежной оценки (НДО):

для земель общего пользования — не более 1% НДО;

для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3% и не более 1% НГО;

для лесных земель — не более 0,1% НГО.

За земельные участки, находящиеся в постоянном пользовании субъектов хозяйствования — не более 12% НДО.

Поэтому, чтобы рассчитать сумму земельного налога, стоит воспользоваться специальной формулой:

МПЗ = НГОд * К * М / 12 — для тех, у кого была проведена оценочная стоимость земли.

— для тех, у кого была проведена оценочная стоимость земли. МПЗ = НГО * S * К * М /12 — для тех, у кого не проведена оценка.

МПЗ — минимальное налоговое обязательство.

НГОд — нормативная денежная оценка соответствующего земельного участка с учетом коэффициента индексации.

К — коэффициент, который составляет 0,05.

М — количество календарных месяцев, в течение которых земельный участок находится в собственности, аренде или на других условиях.

НГО — нормативная денежная оценка 1 га пашни по АРК или по области с учетом коэффициента индексации.

S — площадь земельного участка (га).

Когда платить налог

Юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога ежегодно по состоянию на 1 января и не позднее 20 февраля подают соответствующему контролирующему органу по местонахождению земельного участка налоговую декларацию.

Начисление физическим лицам размера налога за землю проводится контролирующими органами, которые направляют плательщику до 1 июля налоговое уведомление об уплате налога, вместе с детальным расчетом суммы налога.

Земельный налог во время военного положения

15 марта 2022 года Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения.