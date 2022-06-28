Налог на землю 2022: кто должен платить и как узнать сумму
Все украинцы, владеющие недвижимым имуществом, должны платить за него обязательные налоги.
Соответственно, собственники земельных участков ежегодно должны платить в государство земельный налог.
Что такое налог на землю и как его высчитать — читайте в материале Фактов ICTV.
Что такое земельный налог
— Плата за землю – это обязательный платеж в составе налога на имущество, взимаемый в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности, — говорится в Налоговом кодексе Украины.
Земельный налог должны уплачивать:
- собственники земельных участков, земельных долей (паев);
- землепользователи.
Облагается такая собственность:
- земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании;
- земельные доли (паи), которые находятся в собственности.
Начисления земельного налога собственникам осуществляют налоговые органы по месту нахождения земельного участка.
Устанавливать ставки земельного налога имеют право сельские, поселковые, городские советы и советы объединенных территориальных общин.
Ставки устанавливаются исключительно в пределах определенных НКУ ставок и утверждаются соответствующими местными решениями ежегодно до 15 июля.
Как рассчитать сумму налога
В первую очередь, на это влияют:
- оценочная стоимость земельного участка (с учетом коэффициента индексации);
- площадь земельного участка, если не была проведена оценка недвижимости.
Для первого случая ставка налога составляет не более 3% от их нормативной денежной оценки (НДО):
- для земель общего пользования — не более 1% НДО;
- для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3% и не более 1% НГО;
- для лесных земель — не более 0,1% НГО.
За земельные участки, находящиеся в постоянном пользовании субъектов хозяйствования — не более 12% НДО.
Поэтому, чтобы рассчитать сумму земельного налога, стоит воспользоваться специальной формулой:
- МПЗ = НГОд * К * М / 12 — для тех, у кого была проведена оценочная стоимость земли.
- МПЗ = НГО * S * К * М /12 — для тех, у кого не проведена оценка.
МПЗ — минимальное налоговое обязательство.
НГОд — нормативная денежная оценка соответствующего земельного участка с учетом коэффициента индексации.
К — коэффициент, который составляет 0,05.
М — количество календарных месяцев, в течение которых земельный участок находится в собственности, аренде или на других условиях.
НГО — нормативная денежная оценка 1 га пашни по АРК или по области с учетом коэффициента индексации.
S — площадь земельного участка (га).
Когда платить налог
Юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога ежегодно по состоянию на 1 января и не позднее 20 февраля подают соответствующему контролирующему органу по местонахождению земельного участка налоговую декларацию.
Начисление физическим лицам размера налога за землю проводится контролирующими органами, которые направляют плательщику до 1 июля налоговое уведомление об уплате налога, вместе с детальным расчетом суммы налога.
Земельный налог во время военного положения
15 марта 2022 года Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения.
— Согласно закону, на период с 1 марта 2022 года по 31 декабря года, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное положение, не начисляется и не уплачивается плата за земельные участки, расположенные на территориях, на которых ведутся или велись боевые действия, — говорится в сообщении Государственной налоговой службы.