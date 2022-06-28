Червень, 28 в 19:31

Усі українці, які володіють нерухомим майном, мають сплачувати за нього обов’язкові податки.

Відповідно, власники земельних ділянок щороку повинні платити в державу земельний податок.

Що таке податок на землю та як його вирахувати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що таке земельний податок

– Плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, – йдеться у Податковому кодексі України.

Земельний податок повинні сплачувати:

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

землекористувачі.

Оподатковується така власність:

земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Нарахування земельного податку власникам здійснюють податкові органи за місцем розташування земельної ділянки.

Встановлювати ставки земельного податку мають право сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад.

Ставки встановлюються виключно в межах визначених ПКУ ставок та затверджуються відповідними місцевими рішеннями щороку до 15 липня.

Як розрахувати суму податку

Насамперед, на це впливають:

оціночна вартість земельної ділянки (з урахуванням коефіцієнта індексації);

площа земельної ділянки, якщо не була проведена оцінка нерухомості.

Для першого випадку ставка податку становить не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки (НГО):

для земель загального користування — не більше 1% НГО;

для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3% та не більше 1% НГО;

для лісових земель — не більше 0,1% НГО.

За земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання – не більше 12% НГО.

Отож, щоб розрахувати суму земельного податку, варто скористатися спеціальною формулою:

МПЗ = НГОд * К * М / 12 – для тих, у кого була проведена оціночна вартість землі. МПЗ = НГО * S * К * М / 12 – для тих, у кого не проведена оцінка.

МПЗ — мінімальне податкове зобов’язання.

НГОд — нормативна грошова оцінка відповідної земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації.

К — коефіцієнт, який становить 0,05.

М — кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді або на інших умовах.

НГО — нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по АРК або по області з урахуванням коефіцієнта індексації.

S — площа земельної ділянки (га).

Коли сплачувати податок

Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня та не пізніше 20 лютого подають відповідному контролюючому органу за місцеперебуванням земельної ділянки податкову декларацію.

Нарахування фізичним особам розміру податку за землю проводиться контролюючими органами, які надсилають платнику, до 1 липня податкове повідомлення про внесення податку, разом з детальним розрахунком суми податку.

Земельний податок під час воєнного стану

15 березня 2022 року Верховна Рада прийняла закон Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану.