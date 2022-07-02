Июль, 01 в 21:53

За первое полугодие экспорт из Украины упал на 23,7% по сравнению с первым полугодием 2021 года и составляет $22,8 млрд.

Об этом сообщил замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Объемы экспорта во втором квартале составили 8,782 млрд долларов, что на 37,4% меньше, чем в первом квартале 2022 года.

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По сравнению с прошлым годом сокращение экспорта во втором квартале нынешнего года составило еще более 45,8% (-7,42 млрд долларов). Физически объемы упали на 55,6%, то есть на 20,8 млн. тонн. Во втором квартале Украина экспортировала 16,6 млн. тонн грузов.

По словам Тараса Качки, основной причиной падения показателей – блокирование Россией наших морских путей.

Из-за блокирования украинских морских портов объем перевозок упал на 86,5% (минус 21,6 млн. тонн). Однако ситуация с экспортом в разрезе месяцев стабилизировалась и даже улучшилась, отмечает Тарас Качка.

Экспорт в мае и июне начал расти после резкого падения в марте. В июне Украина экспортировала 5,8 млн тонн грузов на 3,177 млрд долларов.

Однако в июне значительно упал экспорт железной руды – 1,75 млн тонн против 2,27 в мае. В то же время существенно вырос экспорт семян подсолнечника 537 тысяч тонн в июне.

— При этом масло остается наиболее прибыльной статьей экспорта – 437 млн ​​долларов. В топ-10 товаров экспорта в июне входят: масло, кукуруза, семена подсолнечника, руда, сталь (полуфабрикаты), провода, мясо птицы, трубы, чугун, соя, — отмечает заместитель министра.

Географически экспорт полностью ориентирован на европейский рынок – 78% украинского экспорта во втором квартале 2022 года приходилось на страны ЕС.

Общая стоимость экспорта в ЕС составила 6,86 млрд долларов. А вот торговля с другими государствами мира сократилась во втором квартале 2022 по сравнению со вторым кварталом 2021 на 80%.

Ранее сообщалось, что Великобритания выделит £10 млн (около $12,28 млн) в помощь в восстановлении железной дороги в Украине, чтобы использовать поезда для экспорта зерна.