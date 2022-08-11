Август, 10 в 22:03

Зарубежные кредиторы Украины поддержали ее просьбу о двухлетнем замораживании выплат по международным облигациям на сумму почти $20 миллиардов, что позволит украинской экономике во время войны избежать неприятного долгового дефолта.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на поданный нормативный документ.

Издание отмечает, что поскольку не видно никаких признаков мира или прекращения огня на горизонте почти через шесть месяцев после начала вторжения России, держатели облигаций согласились отложить выплаты суверенных процентов и капитала по 13 украинским суверенным облигациям со сроком погашения в период с 2022 по 2033 год.

Сейчас смотрят

Украина заявила, что в течение следующих 24 месяцев она сэкономит около $5 миллиардов, поскольку будет управлять своими сокращающимися финансовыми ресурсами.

— Двухлетнее замораживание долга имеет смысл, потому что даже если война скоро закончится, ситуация в Украине не улучшится в одночасье. Кредиторы даже удивились, что страна решила выполнять свои обязательства по облигациям до сих пор, — сказал главный экономист лондонской исследовательской компании Tellimer Стюарт Калверхаус.

Об отсрочке долговых обязательств также сообщил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Инвесторы во внешний долг Украины согласились на отсрочку платежей до 2024 года с возможной пролонгацией еще на год. Спасибо за шаг солидарности. Благодарны также странам G7 за поддержку этой позиции, — написал он на своем канале в Telegram.

Глава правительства добавил, что таким образом Украина сэкономит на выплатах почти $6 млрд.

— Эти средства помогут нам сохранить макрофинансовую стабильность, усилить устойчивость украинской экономики и увеличить мощь нашей армии, — написал он.

Кредиторы Укравтодора и Укрэнерго, двух украинских государственных компаний, имеющих государственные гарантии по своим долгам, также одобрили отдельные предложения по отсрочке.

Позднее про процесс переговоров и принятие решения на своей странице сообщил Минфин Украины.

Поскольку Украине грозит экономический спад до 45% в 2022 году, двусторонние кредиторы, включая США, Великобританию и Японию, также поддержали отсрочку выплаты долга, а группа правительств в Парижском клубе согласилась приостановить выплаты до конца 2023 года.

— Это улучшит поток наличной иностранной валюты для Украины, но само по себе это вряд ли будет достаточно для стабилизации валютных резервов, — сказал управляющий портфелем долговых обязательств развивающихся рынков в Vontobel Asset Management Карлос де Соуза.

По словам Де Соузы, после замораживания долга ожидается всеобъемлющая реструктуризация долга, поскольку “маловероятно”, что Украина сможет восстановить доступ к рынку через два года.

С ежемесячным бюджетным дефицитом в $5 млрд Украина в значительной степени зависит от иностранного финансирования со стороны западных союзников и многосторонних кредиторов, включая Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк.

По данным Министерства финансов, на сегодняшний день Украина получила $12,7 млрд в виде кредитов и грантов.

На этой неделе Соединенные Штаты заявили, что предоставят правительству Украины еще $4,5 млрд, в результате чего общая сумма бюджетной поддержки с момента начала Москвой войны составит $8,5 млрд.

Украина также намерена согласовать программу МВФ на $15-20 млрд для укрепления экономики, сказал глава центрального банка Кирилл Шевченко, и правительство рассчитывает получить эту помощь до конца года.