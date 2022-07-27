Июль, 27 в 1:01

Украина намерена до конца года заключить соглашение с Международным валютным фондом о программе в размере $15-20 млрд для восстановления разрушенной войной экономики.

Об этом агентству Reuters рассказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Издание отмечает, что Украина после начала полномасштабного вторжения РФ столкнулась с экономическим спадом на 35%-45% в 2022 году и ежемесячным дефицитом бюджета в размере $5 млрд, что делает страну в значительной степени зависящей от иностранного финансирования со стороны своих западных партнеров.

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Кирилл Шевченко, выступая во время своего визита в Лондоне, сказал, что надеется заключить договор о финансовой помощи с Банком Англии “в течение нескольких недель”, хотя и не уточнил сумму.

Официальный Киев уже направил запрос в МВФ, сказал чиновник, и сейчас проводит консультации с фондом по поводу нового финансирования, которое, как он надеется, предоставит до $20 миллиардов в течение двух-трех лет в форме соглашения stand-by (SBA) или расширенного фонда (EFF).

Это был первый случай, когда Украина назвала цифру свежего финансирования, в котором она нуждается от вашингтонского кредитора. Программа в 20 миллиардов долларов стала бы вторым по величине действующим кредитом МВФ после Аргентины.

— МВФ всегда выступал в качестве партнера Украины во время войны… Я надеюсь, что программа начнется в этом году, — сказал Кирилл Шевченко агентству.

Глава НБУ добавил, что новая программа должна предусматривать меры, которые помогут стабилизировать экономику. Это может обеспечить возвращение к довоенным условиям, таким как гибкий обменный курс, отсутствие ограничений на валютном рынке, снижение невозвратных кредитов в банковском секторе и сбалансированная фискальная политика.

Последним кредитом МВФ для Украины стала чрезвычайная финансовая поддержка в размере $1,4 млрд, согласованная в марте — эквивалент 50% квоты страны в фонде.

Кроме того, Киев ведет переговоры с международными кредиторами о замораживании выплат по долгам, чтобы облегчить дефицит ликвидности.

Издание отмечает, что украинский Центробанк уже имеет договоренность на $1 млрд с центральным банком Польши.

Некоторое облегчение валютных поступлений и ликвидности также принесет сделка, согласованная на прошлой неделе между Москвой и Киевом, чтобы обеспечить безопасный проход для поставок зерна в и из украинских портов, блокированных Россией с момента ее вторжения.

Однако эти доходы и поставки начнут расти только в следующем году, когда, по “консервативным” оценкам центрального банка, экспорт может достичь пять миллионов тонн в месяц и принести около $5 миллиардов в 2023 году, сказал Шевченко.

Говоря об интервенциях центрального банка на валютных рынках, а также о программе покупки облигаций, Шевченко сказал, что и то, и другое пока будет продолжаться, хотя последняя будет прекращена, как только закончится война.

— Предоставление денежного финансирования было самым болезненным решением в моей жизни, но мы понимали, что это необходимо во время войны, — сказал Шевченко.

Он добавил, что во время войны возник целый ряд новых терминов, таких как “срок погашения в условиях войны” — термин, описывающий временные рамки долгового инструмента, используемого в контексте конфликта.

— Мы считаем (это) одной из самых больших неопределенностей. До окончания войны мы и Министерство финансов должны работать вместе, чтобы преодолеть все эти проблемы, используя денежные финансы и внутренний долговой рынок, — сказал он.

Напомним, 26 июля Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики до 3,2% в 2022 году. Ранее предполагалось, что произойдет рост глобальной экономики в 3,6% по итогам года.