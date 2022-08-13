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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Fitch и S&P ухудшили рейтинг Украины до ограниченного дефолта

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Долари, кредит МВФ
Фото: Dreamstime

Международные рейтинговые агентства Fitch и Standard&Poor’s ухудшили кредитные рейтинги Украины. Причина – отсрочка платежей по государственному долгу на два года.

В агентстве Fitch это оценили как обмен проблемного долга и поэтому снизили рейтинг Украины до RD, что означает ограниченный дефолт. Рейтинг всех выпусков облигаций ухудшился до уровня дефолта D. Ранее они размещались на преддефолтном уровне C.

В то же время агентство Standard & Poor’s ухудшило кредитный рейтинг Украины до уровня SD — выборочного дефолта, а евробондов — до уровня D.

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Для агентств показателем того, что Украина вышла из дефолта, будет момент, когда реструктуризация коммерческого долга в иностранной валюте вступит в силу. Тогда они смогут снова повысить кредитный рейтинг.

11 августа стало известно, что зарубежные кредиторы Украины поддержали просьбу о двухлетней заморозке выплат по международным облигациям на сумму около $20 млрд.

Это позволит украинской экономике во время войны избежать неприятного долгового дефолта.

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