Серпень, 13 в 14:28

Міжнародні рейтингові агентства Fitch і Standard & Poor’s погіршили кредитні рейтинги України. Причина – відтермінування платежів за державним боргом на два роки.

В агентстві Fitch це оцінили як обмін проблемного боргу і тому знизили рейтинг України до RD, що означає обмежений дефолт. Рейтинг усіх випусків облігацій погіршили до рівня дефолту D. Раніше вони розміщувалися на переддефолтному рівні C.

Водночас агентство Standard & Poor’s погіршило кредитний рейтинг України до рівня SD – вибіркового дефолту, а євробондів – до рівня D.

Зараз дивляться

Для агентств показником того, що Україна вийшла з дефолту, буде момент, коли реструктуризація комерційного боргу в іноземній валюті набуде чинності. Тоді вони зможуть знову підвищити кредитний рейтинг.

11 серпня стало відомо, що закордонні кредитори України підтримали прохання про дворічне заморожування виплат за міжнародними облігаціями на суму майже $20 млрд.

Це дасть змогу українській економіці під час війни уникнути неприємного боргового дефолту.