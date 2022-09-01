Сентябрь, 01 в 12:59

Благодаря программе по релокации переезд осуществили 725 предприятий. Из них работает уже 528.

Больше всего предприятий переехало из Харьковщины, Донбасса и Киевщины. Еще около 300 бизнесов — в процессе переезда, сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

– Больше всего предприятий релоцировалось из Харьковской, Донецкой и Киевской областей. Те области, в которые больше всего переезжают предприятия – это у нас Львовская, Закарпатская, Черновицкая, Тернопольская и Хмельницкая, — говорит Бережная.

Всего на релокацию сегодня направились почти 2 тыс. предприятий. Еще 600 планировали, но после деоккупации решили остаться в родных регионах.

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Было несколько волн релокации. Первая – из-за полномасштабных боевых действий в марте. Вторая – когда предприниматели увидели по другим, что программа работает.

— В начале боевых действий, в первой декаде марта, возникла такая потребность, и изначально спрос на такую ​​услугу от государства, реализованную благодаря правительственным решениям, был очень большим. Конечно, были моменты, когда стихали боевые действия, и спрос становился меньше. Однако уже после того, как наладился такой достаточно технологический процесс подачи заявок через онлайн-платформу, эта услуга стала более удобной, более быстрой, тогда мы увидели еще одну волну, когда предприятия начали обмениваться информацией, что все возможно, что это реально, — рассказывает чиновница.

На всех релоцированных предприятиях работали 42 тыс. человек. Конечно, не все работники поехали за предприятиями, но многие такой шанс получили.

После переезда искать сотрудников помогают местные центры занятости. Также ясно видно, какие именно предприятия переезжают.

— Мы, конечно, ведем статистику по экономической деятельности, и здесь абсолютным лидером являются предприятия, работающие в сфере оптовой и розничной торговли, это 40% релоцировавшихся. Дальше идет перерабатывающая промышленность – 30%, информация и телекоммуникации – почти 7%, профессиональная научная и техническая деятельность — 6,4%, и строительство – 4%, — отмечает Татьяна Бережная.

Проблемы, которые возникли с релокацией, и которые пытаются решить и на государственном уровне, и на местах, прежде всего касаются расселения работников, поиска новых сотрудников.

Кроме того, это восстановление логистики, закупка сырья и поиск рынков сбыта.

Экономический эффект от релокации сегодня оценить непросто, поскольку на время военного положения статистика о выпуске продукции предприятиями оказания услуг не предоставляется.