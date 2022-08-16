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Факты / Украина / Общество

Работа в офисе не теряет актуальности: в каких сферах предлагают вакансии с графиком 5/2

Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта
робота в офісі
Фото: Depositphotos

Несмотря на то, что в условиях военного положения работодатели могут и имеют право увеличивать рабочий день, и даже за счет выходных, большинство работодателей не выходят за рамки привычного графика “5 рабочих дней/2 выходных”.

Большинство предложений работы для так называемых “белых воротничков” именно с таким графиком. Прежде всего, это такие вакансии: топ-менеджемент, маркетинг, реклама, пиар, юристы, админперсонал, HR, офисные администраторы.

По данным сайта Work.ua, 75% вакансий предлагают именно такой график работы, то есть выбор есть.

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Больше всего вакансий с таким графиком в продажах-закупках, в сфере логистики, также немало в рубрике “рабочие специальности” и “производство”.

— Также это администрация и руководство среднего звена, то есть вообще офисный персонал разного уровня, медицина и фармацевтика (есть более 3 тыс. предложений), гостинично-ресторанный бизнес (3,5 тыс. вакансий) и IT-компьютеры-интернет (4 тыс. вакансий), – говорит соучредитель и СEO Work.ua Артур Михно.

После пандемии и полномасштабного вторжения, украинские офисы постепенно возвращаются из режима удаленной работы.

Некоторые компании пока используют именно эту статью как возможность сэкономить, но многие офисы открываются, и предложения работы в формате офлайн рабочего дня увеличиваются за последние несколько месяцев, говорит руководитель экспертно-аналитического центра grc.ua Руслана Березовская.

– Я понимаю, что есть несколько причин для этого. Некоторые работодатели сомневаются, что работники могут полноценно качественно выполнять свои задачи в онлайне, хотя большинство компаний все же перешли в онлайн в период пандемического кризиса, и психологи, и разные исследования говорят о том, что качество и результативность работы от онлайна не страдают. Вторая причина – офисы стараются переехать в реальные офисы, потому что там меньше мешают и больше отдаются работе, – говорит Березовская.

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