Вересень, 01 в 12:59

Завдяки програмі з релокації переїзд здійснили 725 підприємств. Із них працюють вже 528.

Найбільше переїхало з Харківщини, Донеччини та Київщини. Ще майже 300 бізнесів – у процесі переїзду, повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

– Найбільше підприємств релокувалося з Харківської, Донецької та Київської областей. Ті області, в які найбільше переїжджають підприємства, це у нас Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Тернопільська та Хмельницька, – каже Бережна.

Загалом на релокацію сьогодні подалися майже 2 тис. підприємств. А ще 600 планували, але після деокупації вирішили залишитися в рідних регіонах.

Зараз дивляться

Було кілька хвиль релокації. Перша – через повномасштабні бойові дії в березні. Друга – коли підприємці побачили на прикладі інших, що програма працює.

– На початку бойових дій, в першій декаді березня, виникла така потреба, і спершу попит на таку послугу від держави, реалізовану завдяки урядовим рішенням, був дуже великим. Звичайно, були моменти, коли стихали бойові дії, і попит ставав меншим. Проте вже після того, як налагодився такий доволі технологічний процес подачі заявок через онлайн-платформу, ця послуга стала зручнішою, швидшою, тоді ми побачили ще одну хвилю, коли підприємства почали обмінюватися інформацією, що все можливо, що це реально, – розповідає чиновниця.

На всіх підприємствах, які релокувалися, працювали 42 тис. людей. Звісно, не всі працівники поїхали за підприємствами, але чимало людей такий шанс отримали.

Після переїзду шукати працівників допомагають місцеві центри зайнятості. Також чітко видно, які саме підприємства переїжджають.

– Ми, звісно, ведемо статистику економічної діяльності, і тут абсолютним лідером є підприємства, що працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі. Це 40% релокованих підприємств. Далі йде переробна промисловість – 30%, інформація й телекомунікації – майже 7%, професійна наукова і технічна діяльність – 6,4%, будівництво – 4%, – наголошує Тетяна Бережна.

Проблеми, які виникли з релокацією, та які намагаються вирішити і на державному рівні, і на місцях, насамперед стосуються розселення працівників та пошуку нових співробітників.

Крім того, це відновлення логістики, закупівля сировини і пошук ринків збуту.

Економічний ефект від релокації сьогодні оцінити непросто, оскільки на час воєнного стану статистика про випуск продукції підприємствами надання послуг не подається.