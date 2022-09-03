Промокоды — эффективный инструмент для привлечения клиентов
События 2022 года ударили по украинской экономике значительно сильнее, чем пандемия. По подсчетам аналитиков ВВП страны в этом году упадет на рекордные 33,4%.
Сложно ответить на вопрос, что ждет Украину в будущем.
Одно понятно уже сейчас — в восстановлении украинской экономики важную роль играет частный бизнес, который способен предоставить рабочие места миллионам граждан и поддержать целые отрасли.
Сегодня перед украинскими компаниями стоит сложная задача — удержаться на плаву и выйти из финансового кризиса с перспективой.
Предпринимателям приходится решать ряд сложных задач.
Ключевой проблемой для интернет-магазинов является сохранение имеющейся клиентской базы и привлечение новой лояльной аудитории.
Эффективным инструментом сохранения лояльной аудитории являются бесплатные купоны и промокоды. Подобный маркетинговый ход позволяет приобрести больше товаров, чем планировалось.
При использовании скидочного купона цена одного товара может быть на 20%, 50% или 75% ниже исходной стоимости.
Дело в том, что покупательная способность украинцев за последние полгода существенно снизилась.
Большинство людей, стремясь сэкономить, покупают только самое необходимое, в частности: продукты питания, средства гигиены, сезонные вещи и медикаменты.
Используя различные акции и скидочные купоны украинские интернет-магазины смогли привлечь потребительскую активность и повысить продажи.
В мае-июне текущего года спрос на промокодом увеличился на 70% по сравнению с предыдущими месяцами.
Эксперты отметили еще одну интересную тенденцию. Украинцы стали активнее использовать скидки на досуг и развлечения, например промокод на фриспины Фавбет.
Азартные заведения уже много лет используют акции для повышения количества новых клиентов.
Преимущества промокодов
Промокодом — эффективный маркетинговый инструмент, который позволит украинскому бизнесу решить ряд задач:
- вернуть старых клиентов;
- реализовать залежалый товар;
- привлечь новую целевую аудиторию;
- повысить размер среднего чека.
В свою очередь покупатель также получает выгоду от приобретения товара. Скидка может распространяться на популярные позиции, востребованные категории или сезонные товары.
Впоследствии это станет поводом для совершения дальнейших покупок у конкретного продавца.
Этот маркетинговый ход уже много лет используется зарубежными маркетплейсами.
Украинским торговым платформам пора перенимать опыт иностранных компаний и применять его на отечественном рынке.