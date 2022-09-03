Промокоды — эффективный инструмент для привлечения клиентов

Сентябрь, 03 в 9:00

События 2022 года ударили по украинской экономике значительно сильнее, чем пандемия. По подсчетам аналитиков ВВП страны в этом году упадет на рекордные 33,4%.

Сложно ответить на вопрос, что ждет Украину в будущем.

Одно понятно уже сейчас — в восстановлении украинской экономики важную роль играет частный бизнес, который способен предоставить рабочие места миллионам граждан и поддержать целые отрасли.

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Сегодня перед украинскими компаниями стоит сложная задача — удержаться на плаву и выйти из финансового кризиса с перспективой.

Предпринимателям приходится решать ряд сложных задач.

Ключевой проблемой для интернет-магазинов является сохранение имеющейся клиентской базы и привлечение новой лояльной аудитории.

Эффективным инструментом сохранения лояльной аудитории являются бесплатные купоны и промокоды. Подобный маркетинговый ход позволяет приобрести больше товаров, чем планировалось.

При использовании скидочного купона цена одного товара может быть на 20%, 50% или 75% ниже исходной стоимости.

Дело в том, что покупательная способность украинцев за последние полгода существенно снизилась.

Большинство людей, стремясь сэкономить, покупают только самое необходимое, в частности: продукты питания, средства гигиены, сезонные вещи и медикаменты.

Используя различные акции и скидочные купоны украинские интернет-магазины смогли привлечь потребительскую активность и повысить продажи.

В мае-июне текущего года спрос на промокодом увеличился на 70% по сравнению с предыдущими месяцами.

Эксперты отметили еще одну интересную тенденцию. Украинцы стали активнее использовать скидки на досуг и развлечения, например промокод на фриспины Фавбет.

Азартные заведения уже много лет используют акции для повышения количества новых клиентов.

Преимущества промокодов

Промокодом — эффективный маркетинговый инструмент, который позволит украинскому бизнесу решить ряд задач:

вернуть старых клиентов;

реализовать залежалый товар;

привлечь новую целевую аудиторию;

повысить размер среднего чека.

В свою очередь покупатель также получает выгоду от приобретения товара. Скидка может распространяться на популярные позиции, востребованные категории или сезонные товары.

Впоследствии это станет поводом для совершения дальнейших покупок у конкретного продавца.

Этот маркетинговый ход уже много лет используется зарубежными маркетплейсами.

Украинским торговым платформам пора перенимать опыт иностранных компаний и применять его на отечественном рынке.