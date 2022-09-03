Исследования Promocodius: какие скидки ищут украинцы в 2022 году

Сентябрь, 02 в 21:30

Экономический кризис 2022 года не только коснулся всех сегментов бизнеса, но и сильно сказался на жизни обычных украинцев.

Безработица, снижение доходов и ряд других негативных факторов поставили граждан Украины в достаточно сложное финансовое положение.

Большинство жителей страны вынуждены прибегать к жесткой экономии, чтобы выжить в сложившихся условиях.

Сейчас смотрят

Эксперты портала Promocodius утверждают, что в этом году в Украине значительно вырос спрос на промокоды и скидочные купоны.

Если раньше ими пользовались примерно 25% украинцев, то сейчас этот процент утроился.

Какие промокоды используют украинцы

На первом месте — скидочные промокоды на продукты, бытовую химию и сезонную одежду.

Они позволяют приобрести товар по скидке или с бесплатной доставкой. Подобные промокоды использовало более 50% респондентов.

За последние полгода резко возросло использование промокодов на бесплатную доставку продуктов или готовой еды. Одновременно с этим возросла популярность скидочных купонов на такси.

Поощрения, связанные со сферой развлечений вызвали у людей значительно меньший интерес. Хотя игроки регулярно получали в Joker Casino бездепозитный бонус, фриспины и другие бонусы по промокоду.

Снижение интереса к развлечениям и азартным играм обусловлено, прежде всего, шоком от происходящих в стране событий и потерей дохода.

Большинство респондентов отметило, что из-за неопределенности они на долго потеряли жажду к развлечениям и стремились сократить свои расходы.

Положительная тенденция в индустрии развлечений наметилась только в августе. Молодые люди стали чаще посещать кино, театры и развлекательные заведения.

Появился спрос на соответствующие промокоды. Скидочные купоны на посещение театров и концертов сейчас покупают преимущественно на зимний период времени.

Даже в такой сложной ситуации многие украинцы планируют отдых.

Почти 31% опрошенных людей собираются отправиться на курорты Украины и используют купоны для получения скидки.

С началом пляжного сезона резко увеличился спрос на промокоды, дающие скидку при покупке купальников, солнцезащитной косметики или пляжной одежды.

Пользователи промокодов

По данным социологического исследования, активными пользователями промокодов являются молодые люди от 18 до 35 лет.

Их объем составляет около 65% от посетителей скидочного агрегатора. Большинство людей старшего возраста не знают о существовании такого эффективного способа экономии.

Чаще всего пользователи узнают о действующих скидках и акциях в специальных разделах интернет-магазинов или же на сайтах скидочных агрегаторов.

Реже украинцы получают промокоды в интернет-рассылках на электронную почту.