Промокоди – ефективний інструмент для залучення клієнтів

Вересень, 03 в 9:00

Події 2022 року вдарили по українській економіці значно сильніше, ніж пандемія. За підрахунками аналітиків ВВП країни цього року впаде на рекордні 33,4%.

Складно відповісти на питання, що чекає Україну в майбутньому.

Одне зрозуміло вже зараз – у відновленні української економіки важливу роль зіграє приватний бізнес, який здатен надати робочі місця мільйонам громадян і підтримати цілі галузі.

Зараз дивляться

Сьогодні перед українськими компаніями стоїть складне завдання – утриматися на плаву і вийти з фінансової кризи з перспективою.

Підприємцям доводиться вирішувати ряд складних завдань.

Ключовою проблемою для інтернет-магазинів є збереження наявної клієнтської бази та залучення нової лояльної аудиторії.

Ефективним інструментом збереження лояльної аудиторії є безкоштовні купони і промокоди. Подібний маркетинговий хід дозволяє придбати більше товарів, ніж планувалося.

При використанні знижкового купона ціна одного товару може бути на 20%, 50% або 75% нижче вихідної вартості.

Справа в тому, що купівельна спроможність українців за останні півроку істотно знизилася.

Більшість людей, прагнучи заощадити, купують тільки найнеобхідніше, зокрема: продукти харчування, засоби гігієни, сезонні речі та медикаменти.

Використовуючи різні акції та знижкові купони українські інтернет-магазини змогли заохотити споживчу активність і підвищити продажі.

У травні-червні поточного року попит на промокодом збільшився на 70% в порівнянні з попередніми місяцями.

Експерти відзначили ще одну цікаву тенденцію. Українці стали активніше використовувати знижки на дозвілля та розваги, наприклад промокод на фріспіни Фавбет.

Азартні заклади вже багато років використовують акції для підвищення кількості нових клієнтів.

Переваги промокодів

Промокодом – ефективний маркетинговий інструмент, який дозволить українському бізнесу вирішити ряд завдань:

повернути старих клієнтів;

реалізувати залежаний товар;

залучити нову цільову аудиторію;

підвищити розмір середнього чека.

У свою чергу покупець також отримує вигоду від придбання товару. Знижка може поширюватися на популярні позиції, затребувані категорії або сезонні товари.

Згодом це стане приводом для здійснення подальших покупок у конкретного продавця.

Цей маркетинговий хід вже багато років використовується зарубіжними маркетплейсами.

Українським торговим платформам пора переймати досвід іноземних компаній і застосовувати його на вітчизняному ринку.