Цена на газ для производителей тепла не изменится до 30 апреля 2023 — Шмыгаль

Сентябрь, 10 в 16:29

Правительство продлило срок действия специальных обязанностей (ПСО) на рынке природного газа до 30 апреля 2023 года. Это означает, что цена на голубое топливо для производителей тепла в этот период останется неизменной.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, такое решение позволит властям на местах также не повышать тарифы на тепло и горячую воду для бытовых потребителей.

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