Цена на газ для производителей тепла не изменится до 30 апреля 2023 — Шмыгаль
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Правительство продлило срок действия специальных обязанностей (ПСО) на рынке природного газа до 30 апреля 2023 года. Это означает, что цена на голубое топливо для производителей тепла в этот период останется неизменной.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, такое решение позволит властям на местах также не повышать тарифы на тепло и горячую воду для бытовых потребителей.
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– Украина вместе с Европой готовится к сложному отопительному сезону и учитывает все возможные сценарии, которые может коварно реализовать Россия. Поэтому решение правительства позволит обеспечить надежные и бесперебойные поставки природного газа и надежность функционирования рынка газа в Украине, — подчеркнул глава правительства.