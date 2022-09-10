Ціна на газ для виробників тепла не зміниться до 30 квітня 2023 – Шмигаль

Вересень, 10 в 16:29

Уряд подовжив термін дії спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року. Це означає, що ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, таке рішення дозволить владі на місцях так само не підвищувати тарифи на тепло й гарячу воду для побутових споживачів.

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