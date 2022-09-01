Сентябрь, 01 в 12:57

В сентябре 2022 года стоимость кубометра газа для бытовых потребителей в Украине варьируется от 7,7 до почти 10 грн, в зависимости от поставщика. Цены на “голубое топливо” по сравнению с августом не изменились.

Об этом свидетельствуют данные информационно-консультационного центра ГазПравда. Стабильным также остается общее количество газоснабжающих компаний, которые обнародовали свои годовые тарифные планы.

Как и в предыдущем месяце, сентябрьские цены на газ опубликовали 10 компаний:

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Эру Людям предлагает своим потребителям “голубое топливо” по цене 7,70 грн за кубометр;

Энерджи Трейд Групп – по цене 7,799 грн за куб;

НАК Нафтогаз Украины – 7,96 грн за куб;

Волыньэлектросбыт и Закарпатье Энергосбыт – по цене 7,98 грн за куб;

Полтавагаз сбыт – по цене 7,99 грн за куб;

Львовэнергосбыт – 8,2 грн за кубометр;

Киевские энергетические услуги – 8,46 грн за кубометр;

Днепровские энергетические услуги – 8,46 грн за куб;

СвитлоГаз – 9,99 грн за кубометр.

Потребителям следует обращать внимание на то, что некоторые небольшие частные газоснабжающие компании предлагают свои годовые тарифные планы только действующим клиентам. А новым потребителям – лишь месячную цену, значительно превышающую годовую. В связи с этим при переходе к таким поставщикам следует очень внимательно изучать их условия и тарифные планы.

В настоящее время около 98% бытовых потребителей являются клиентами государственной компании Нафтогаз Украины (как поставщика последней надежды). С 1 мая миллионы украинских домохозяйств автоматически подключили к реестру Нафтогаза на тарифный план Фиксированный (7,96 грн за кубометр).

О том, почему украинцы автоматически изменили поставщика “голубого топлива” и как вернуть переплату предыдущему поставщику – читайте в материале.

Источник: ГазПравда

Инфографика: ГазПравда