Сентябрь, 14 в 11:10

13 сентября Кабмин одобрил проект закона о Государственном бюджете Украины на 2023 год и передал на рассмотрение Верховной Рады. Несмотря на сложные условия военного положения, в документе сохранен уровень социальных стандартов.

В частности, как отмечают в Министерстве финансов, с 1 января минимальная заработная плата будет составлять 6,7 тыс. грн, а прожиточный минимум на одного человека – 2 589 грн.

Правительство своевременно передало в парламент проект госбюджета на 2023 год, в котором предусмотрено более 1 трлн грн на оборону, то есть почти 50% от запланированных расходов, сообщил накануне премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Также предусмотрено 175,7 млрд грн на здравоохранение, 155 млрд грн на образование и 6,8 млрд грн – на поддержку ветеранов.

Общая сумма доходов госбюджета прогнозируется на уровне 1279,1 млрд грн, расходы и предоставление кредитов планируются в объеме 2 573,4 млрд грн.

Дефицит бюджета предусмотрен на уровне 20% ВВП, перекрытие которого запланировано за счет заимствований в объеме 1 686,8 млрд грн, из них для погашения госдолга – 415,0 млрд грн.