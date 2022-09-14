Сентябрь, 13 в 21:01

Правительство вовремя передало Верховной Раде проект государственного бюджета на 2023 год, в котором предусмотрено более 1 трлн грн на оборону, то есть почти 50% от запланированных расходов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров 13 сентября.

— Бюджет 2023-го года — это бюджет для победы. Уже сейчас мы честно говорим обществу, что год будет непростым. Война — это дорого. Очень дорого. Поэтому главная задача — максимально эффективно использовать средства, которые у нас есть, — сказал он.

По его словам, в бюджете, который подал Кабмин, приоритетом является оборона и безопасность Украины.

Сейчас смотрят

— 1 трлн 136 млрд грн или почти 50% всего бюджета будет направлено именно для сектора безопасности и обороны. Это зарплаты военных, обеспечение армии, ремонты и закупки техники и оружия и еще много других важных для обороны вещей. Если сравнить с бюджетом, который мы подавали на 2022 год, то рост расходов на безопасность и оборону будет более чем в четыре раза, — рассказал премьер.

Денис Шмыгаль добавил, что другим приоритетом для правительства являются социальные программы.

— Пенсии, субсидии, помощь малообеспеченным семьям, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование — это еще 35% от всех расходов в проекте бюджета. Это более 800 млрд грн, — сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство будет увеличивать помощь адресно именно тем, кто в этом больше всего нуждается, в частности, увеличение финансирования Пенсионного фонда из бюджета на более чем 30 млрд грн.

— Иными словами: из каждой бюджетной гривны 50 копеек пойдет на армию и безопасность, еще 35 копеек — на социальные выплаты, медицину и образование. Все понятно и прозрачно, — пояснил Шмыгаль.

Глава правительства говорит, что в проекте бюджета на 2023 год все остальные расходы будут сокращены.

— Главная статья экономии — это уменьшение расходов на органы государственной власти. Мы уменьшаем количество чиновников, урезаем зарплаты и премии. За исключением силовых структур, расходы на содержание органов государственной власти будут сокращены на 11,6 млрд грн по сравнению с 2022 годом, — пояснил премьер-министр.

Он также подчеркнул, что в рамках сметы на 2023 год государством будет создан бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в размере не менее 19 млрд грн.

— Там планируем аккумулировать конфискованные средства России и россиян, а также международную помощь на быстрое восстановление. Также предусмотрена дополнительная дотация на компенсацию расходов для местных бюджетов в связи с войной в размере 24 млрд грн, — рассказал Денис Шмыгаль.

Он также призвал украинских парламентариев “ответственно подойти к вопросу принятия бюджета”, учитывая указанные приоритеты и ограниченность ресурсов.

— Понимаем, что будут попытки увеличить расходы. Но, как я уже подчеркивал, война — это дорого, и Украина сейчас не может себе позволить многих положительных, но популистских инициатив, — сказал Денис Шмыгаль.

По оценке главы правительства, в 2023 году доходы Украины составят 1,28 трлн грн, тогда как расходы запланированы на уровне 2,57 трлн грн.

— Соответственно ежемесячный дефицит бюджета на следующий год мы оцениваем в более $3 млрд. Уже сейчас более трети бюджета нам помогают финансировать международные союзники. Со своей стороны мы прилагаем максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году. И мы точно не можем себе позволить дополнительные нецелевые расходы, — пояснил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, ситуация с бюджетом, макропрогнозом и восстановлением экономики напрямую зависит от ситуации на фронте.

— Мы считали много разных сценариев. Тот проект бюджета, который мы подаем в Верховную Раду — это консервативный средне пессимистический расчет. В этом году мы живем в ситуации, когда бюджет пересматривается ежемесячно в зависимости от первоочередных потребностей финансирования, — сказал он.

Он добавил, что следующий год, по крайней мере его начало, будет происходить по аналогичному сценарию.

— Несмотря на все вызовы и трудности, наша экономика и финансовая система в этом году выстояли. Также у нас есть полное понимание, как мы завершим год с точки зрения проведения всех необходимых выплат, — сказал он.

Он подчеркнул, что утвержденный Кабмином проект бюджета дает правительству “полное понимание приоритетов на следующий год”.