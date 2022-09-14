Вересень, 14 в 11:10

Кабмін 13 вересня схвалив проєкт закону про Державний бюджет України на 2023 рік та передав на розгляд Верховної Ради. Незважаючи на складні умови воєнного стану, у документі збережено рівень соціальних стандартів.

Зокрема, як зазначають у Міністерстві фінансів, з 1 січня мінімальна заробітна плата становитиме 6,7 тис. грн, а прожитковий мінімум на одну особу – 2 589 грн.

Уряд вчасно передав у парламент проєкт держбюджету на 2023 рік, в якому передбачено понад 1 трлн грн на оборону, тобто майже 50% від запланованих витрат, повідомив напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Також передбачено 175,7 млрд грн на охорону здоров’я, 155 млрд грн на освіту та 6,8 млрд грн – на підтримку ветеранів.

Загальна сума доходів держбюджету прогнозується на рівні 1 279,1 млрд грн, видатки та надання кредитів плануються в обсязі 2 573,4 млрд грн.

Дефіцит бюджету передбачено на рівні 20% ВВП, перекриття якого заплановано за рахунок запозичень в обсязі 1 686,8 млрд грн, з них для погашення держборгу – 415,0 млрд грн.