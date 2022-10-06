В НБУ прогнозируют несущественное снижение инфляции в 2022 году

Октябрь, 06 в 11:22

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что сейчас на рынке фиксируется несколько факторов, которые помогут улучшить ситуацию с ценами, а также немного снизить прогноз инфляции на этот год.

Об этом он сказал на онлайн-конференции Forbes Без розовых очков. Бизнес и правительство во время войны.

По его словам, последний прогноз (в июле) инфляции – около 30%, в следующем году будет около 20%.

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— Риски – в сторону снижения: скорее всего, будет пересмотрен прогноз инфляции немного ниже, но несущественно, – сказал Николайчук.

Это связано, в частности, с улучшением ситуации с поставкой овощей и фруктов.

Кроме того, больше снизились цены на топливо, на что повлияла стабилизация ситуации с логистикой.

— Ситуация с открытием портов также дает больше оснований, что не будет больших курсовых колебаний, – отметил замглавы Нацбанка.

В июльский прогноз инфляции Нацбанк закладывал введение дополнительного импортного сбора и увеличение акциза на топливо, но это реализовать не пришлось, что послужило еще одним сдерживающим фактором для цен.

— В следующем году основной дезинфляционный фактор – улучшение способности украинского бизнеса наращивать производство сельхозпродукции, улучшать логистические возможности, – сказал Николайчук.

Напомним, что в августе потребительские цены возросли с 0,7% в июле до 1,1%. В годовом измерении инфляция в августе выросла до 23,8% с 22,2% по итогам июля и 21,5% по итогам июня.