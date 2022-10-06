У НБУ прогнозують несуттєве зниження інфляції у 2022 році

Жовтень, 06 в 11:22

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що зараз на ринку фіксується кілька факторів, які допоможуть покращити ситуацію із цінами, а також трохи знизити прогноз інфляції на цей рік.

Про це він сказав на онлайн-конференції Forbes Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни.

За його словами, останній прогноз (у липні) інфляції – близько 30%, наступного року – близько 20%.

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– Ризики – у бік зниження: найімовірніше, буде переглянуто прогноз інфляції на трохи нижчий рівень, але несуттєво, – сказав Ніколайчук.

Це пов’язано, зокрема, із покращенням ситуації з постачанням овочів та фруктів.

Крім того, знизилися ціни на пальне, на що вплинула стабілізація ситуації із логістикою.

– Ситуація з відкриттям портів також дає більше підстав, що не буде великих курсових коливань, – зазначив заступник голови Нацбанку.

У липневий прогноз інфляції Нацбанк закладав запровадження додаткового імпортного збору та збільшення акцизу на паливо, але це реалізувати не довелося, що послужило ще одним стримувальним чинником для цін.

– Наступного року основний дезінфляційний фактор – покращення спроможності українського бізнесу нарощувати виробництво сільгосппродукції, покращувати логістичні можливості, – сказав Ніколайчук.

Нагадаємо, що у серпні споживчі ціни зросли з 0,7% у липні до 1,1%. У річному вимірі інфляція у серпні зросла до 23,8% з 22,2% за підсумками липня та 21,5% за підсумками червня.