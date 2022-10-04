Октябрь, 04 в 16:27

Украинцам следует готовиться к подорожанию продуктов по меньшей мере в течение следующих трех месяцев. Речь идет обо всех группах товаров: и об овощах, и о молочке, и о мясе. Цены подскочат на 20-25%.

Так оценивает ситуацию заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Причин подорожания несколько. Прежде всего, это увеличение объемов использования энергоносителей и, соответственно, затрат на них.

– Если говорим об овощной группе, это заводит хранительные системы. И независимо от того, газ или электроэнергия, это получается для производителей достаточно дорого и приводит к дополнительным затратам. Кроме того, с 1 октября поднялась минимальная заработная плата. Она не поднялась достаточно высоко, только порядка 3%, но для объемов предприятий это затратные части, – говорит Марчук.

Кроме того, нестабильной является ситуация и на валютном рынке.

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— Есть прогнозы, что в декабре мы можем получить и 46, и 47 грн за доллар, то есть будет происходить ослабление, девальвация, что автоматически повлечет вопросы инфляции. И мы уже говорили, что к концу года будет наблюдаться инфляция более 30%. Все это и говорит о вероятном подорожании продуктов питания еще где-то на 10-15% минимум. Сказать, что в зимний период что-нибудь улучшится, не могу. К сожалению, наоборот, затратные части будут еще дополнительно расти, – говорит эксперт.

Подорожание прогнозируется по всем группам товаров: овощи, мясо, молочка.

– Мы переходим в период холодов, когда коровы меньше дают молока, соответственно, это также будет отражаться на рынке. Плюс затратные части, которые несут молочные товарные фермы. Преимущественно все комплектующие, которые производятся и задействованы во время процесса, это импортные комплектующие, которые покупаешь за доллары (а доллар, как я уже отметил, идет к росту), также упаковки, термоупаковки, это импортируемый товар. Поэтому в осенний период молочка может прибавить +10%, а в зимний +20-25%. И это также будет зависеть от цены на комбикорма, потому что они тоже сегодня имеют тенденцию к росту, – рассказал Марчук.

Гречка – один из немногих видов продукции, цены на которые снижаются. Ведь в этом году Украина засеяла и соберет гораздо больше гречки от потребляемого объема.

— Гречка была засеяна под количество населения, которое было до полномасштабного вторжения, а затем значительная часть выехала, поэтому рынок потребления меньше, и мы будем обеспечены. И сегодня с появлением первых новых партий урожая мы видим понижение цены. По Киеву, в качестве примера, была цена 90-95 грн, сейчас в районе 70 грн. Есть регионы, где еще дешевле. Недавно общался с Волынской областью, у них уже по 60 грн. Но погодные условия сегодня притормаживают появление нового урожая, и, соответственно, нет еще резкого снижения цены. Но я думаю, что в конце октября-ноябре мы действительно увидим гречку в магазинах в районе 50-60 грн, – говорит Денис Марчук.

В то же время, на следующий сезон это может иметь обратную реакцию. Ибо если на гречку будет низкий спрос (ведь людей гораздо меньше), и аграрии не смогут реализовать то, что вырастили, то от гречки могут отказаться. Хотя пока ситуация такая, что цена является достаточной и для граждан, и для бизнеса.

Снижение цен на хлебобулочные изделия было в конце августа-сентябре. Но ситуация с наращиванием экспорта зерновых приводит к росту цен этой продукции и внутри страны.

– И опять же, мукомолы работают так же на энергоносителях, а с осенне-зимним периодом они подорожают, поэтому вряд ли мы увидим тенденцию к удешевлению хлебобулочных изделий. На 10-15% будет подорожание, это не пугая людей, потому что все будет происходить постепенно, не завтра-послезавтра, а в течение следующих трех месяцев.

Есть еще один очень важный механизм рынка: ты можешь поднять хоть и на 100%, но если у людей нет платежеспособности выходить и покупать, то ты со своей продукцией останешься один на один. Бизнес это понимает, поэтому не прибегает к резким движениям, — подчеркивает эксперт.