Готовы платить за молоко, но экономят на сигаретах: как война повлияла на потребительскую корзину

Октябрь, 20 в 17:47

Война оказала непосредственное влияние на кошелек украинцев, часть из которых начала покупать более дешевые товары, однако есть и люди, оставшиеся верными любимым брендам.

Исследовательская компания Gradus Research спросила у украинцев, продолжают ли они покупать товары, к которым привыкли, или вынуждены выбирать более дешевые аналоги из-за подорожания и инфляции.

Для исследования было выбрано шесть категорий товаров: мясные изделия, молочные продукты, товары для гигиены, минеральная вода, сладкие газированные напитки и табачные изделия. Однако это не исчерпывающий список товаров, отметили в компании.

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По данным исследования, спрос на мясо или колбасу, гигиенические товары и сигареты оказался более эластичным. Большинство потребителей отказались от обычно приобретаемых брендов в пользу более дешевых.

Если говорить о других категориях, то у них спрос не так эластичен. Из-за увеличения цены меньше потребителей отказывалось от любимых молочных продуктов (52%), минеральной воды (57%) или сладких газированных напитков (52%).

По мнению компании, это свидетельствует о важности состава продуктов или лояльности к конкретным брендам. Люди чаще переходят на товары других брендов из-за высокой конкурентности на рынке, имея выбор среди товаров не первой необходимости, в частности, сигарет или косметики.

Опрос провела исследовательская компания Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов более 50 тыс. жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Период проведения поля: 23-26 сентября 2022 года, а размер выборки: 2 тыс. респондентов.