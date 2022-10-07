Октябрь, 07 в 14:38

Куриные яйца являются одними из самых популярных продуктов питания в ежедневном рационе украинцев. В то же время, цены на яйца на полках украинских магазинов продолжают расти.

Сколько может стоить этот продукт до конца года и в чем причины роста стоимости – далее в материале.

Почему растет цена

В августе этого года средняя потребительская цена на яйца составляла 28,53 грн за десяток, в сентябре – достигала 40 грн, а в октябре колеблется в пределах 50 грн.

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По данным портала Минфин, осуществляющего ежедневный мониторинг цен на ключевые продукты питания в супермаркетах, стоимость десятка яиц может колебаться от 42,25 до более 53 грн (в зависимости от марки продукта и сети магазинов).

В то же время, десяток домашних яиц на рынках могут продавать и по 70 грн.

Как рассказал в комментарии Фактам ICTV член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, на сегодняшний день средняя цена яиц составляет 47-48 грн за десяток.

Речь идет о стоимости “среднего” яйца, а не, например, о куриных яйцах высшей категории большого размера (отборные яйца категории “О”). Цены на последние в некоторых сетях супермаркетов могут достигать около 60 грн.

– В среднем 47-48 грн. В это же время ровно год тому назад средняя стоимость яиц составляла 33 грн за десяток, — уточнил Пендзин.

Эксперт обратил внимание, что индекс инфляции сентябрь к сентябрю превысил 24%, а стоимость продовольственной корзины выросла на 32% (по сравнению с прошлым годом).

– То есть яйца подорожали даже меньше, чем продовольственная корзина. Поэтому первое, что нужно понимать: яйца не подорожали настолько головокружительно, чтобы это было чем-то чрезвычайным. 33 грн и 48 грн – это те же 30% роста, – объяснил Пендзин.

Эксперт уточнил, что 70% стоимости яйца составляет комбикорм, которым кормят кур.

– Это кукуруза, которая выросла в цене практически на 50% по сравнению с прошлым годом. То есть основы для роста цен на яйца есть и дальше будут, – отметил Пендзин.

По словам эксперта, рост цен на яйца кажется столь катастрофическим, поскольку они значительно упали в цене в апреле-июне этого года. Для этого были объективные причины: в начале полномасштабной войны возникли огромные проблемы с логистикой, прекратился экспорт яиц. Поэтому производители поставляли продукцию на внутренний рынок, что обвалило цены на яйца. В среднем их стоимость тогда снизилась на 30%.

– А в июне они начали стремительно отвоевывать утраченные позиции. И сейчас действительно выросли где-то на 30%, – добавил Пендзин.

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Ряд причин роста стоимости яиц на днях озвучила Светлана Пашко – старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра Институт аграрной экономики. Она объяснила, что на этот продукт наблюдается традиционное сезонное колебание цен как в мирные времена, так и во время войны.

– С конца апреля по август цена уменьшается вместе с приходом на рынок продукции частных хозяйств, а с сентября по декабрь птицефабрики снова поднимают оптово-отпускные цены, что приводит к увеличению потребительских цен, — рассказала Пашко в комментарии изданию Фокус.

В целом ученая выделила две группы факторов, влияющих на стоимость яиц:

1. Сезонные факторы: стоимость зерна, повышение спроса на этот продукт в период праздников (например, на Новый год или Пасху), снижение яйценоскости кур осенью и зимой.

2. Факторы, связанные с развязанной РФ полномасштабной войной в Украине. Это, в частности, сокращение промышленного производства яиц из-за временной оккупации некоторых территорий Украины. Согласно подсчетам ученых Института аграрной экономики, это сокращение достигает 25-30%.

Кроме того, на цены в условиях войны давит рост себестоимости продукта. В частности, подорожали такие составляющие производства яиц, как корма, электричество, горюче-смазочные материалы, ветеринарные препараты, зарубежное оборудование, кормовые добавки и витамины.

Что будет с ценами дальше

Ученая Светлана Пашко прогнозирует, что розничная цена на куриные яйца до конца года может достичь уровня 50 грн за десяток. Далее, по ее словам, возможно постепенное снижение цены.

Схожий прогноз недавно озвучил в эфире общенационального телемарафона и глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. По его словам, до конца года и в конце зимы в магазинах цена на яйца может составлять 50 грн и больше за десяток.

– Цена растет в канун Нового года. Затем она начинает спадать. Скорее всего, такая ситуация будет наблюдаться и сейчас: в декабре у нас будет максимальная цена, а вот уже в январе она будет спадать. И, несмотря на то, что у нас потом будет Рождество, церковные праздники, цена тогда уже будет значительно ниже… Стоимость растет, несмотря иногда на спрос украинцев, — рассказал Дорошенко.

По прогнозам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, средняя стоимость десятка яиц продолжит расти и до конца 2022 года может составить 50-55 грн, или даже достичь 60 грн.

– Яйца продолжат дорожать. Поэтому до конца года десяток может в среднем стоить 50-55 грн, возможно даже немного больше… Среднее яйцо сегодня стоит 48 грн, будет стоить 55-56 грн до конца года, пусть 60 грн, — подчеркнул Пендзин в комментарии Фактам ICTV.

Эксперт прогнозирует, что до конца текущего года потребительская корзина в Украине подорожает примерно на 40% по сравнению с прошлогодними данными. Поэтому цены на яйца будут расти в пределах новых показателей.

Пендзин также отметил, что правильно акцентировать внимание не на подорожании продуктов, а на повышении покупательной способности украинцев.

– Мы постоянно говорим о ценах, а нужно говорить о покупательной способности. Если у вас цена выросла на 30%, а доходы вдвое – вы будете чувствовать себя гораздо лучше, чем в ситуации, когда доходы не выросли совсем… Вопрос в том, что у нас падает покупательская способность, – объяснил эксперт.

Источник: Минфин, Институт аграрной экономики