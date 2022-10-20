Готові платити за молоко, але економлять на сигаретах: як війна вплинула на споживчий кошик

Жовтень, 20 в 17:47

Війна безпосередньо вплинула на гаманець українців, частина з яких почала купувати дешевші товари, однак є й люди, які залишилися вірними улюбленим брендам.

Дослідницька компанія Gradus Research запитала в українців, чи продовжують вони купувати товари, до яких звикли, або ж вимушені обирати дешевші аналоги через подорожчання та інфляцію.

Для дослідження обрали шість категорій товарів: м’ясні вироби, молочні продукти, товари для гігієни, мінеральна вода, солодкі газовані напої та тютюнові вироби. Однак це не вичерпний список товарів, зазначили у компанії.

Зараз дивляться

За даними дослідження, попит на м’ясо чи ковбасу, гігієнічні товари та сигарети виявився еластичнішим. Більшість споживачів відмовилися від брендів, які зазвичай купували, на користь дешевших.

Якщо говорити про інші категорії, то в них попит не такий еластичний. Через збільшення ціни менше споживачів відмовлялися від улюблених молочних продуктів (52%), мінеральної води (57%) або солодких газованих напоїв (52%).

На думку компанії, це свідчить про важливість складу продуктів чи лояльність до конкретних брендів. Люди частіше переходять на товари інших брендів через високу конкурентність на ринку, маючи вибір серед товарів не першої необхідності, зокрема, сигаретах чи косметиці.

Опитування провела дослідницька компанія Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст у понад 50 тис. жителів у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону. Період проведення поля: 23-26 вересня 2022 року, а розмір вибірки: 2 тис. респондентів.