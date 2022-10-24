Индексация пенсий, повышение некоторых соцвыплат и план Б: Гетманцев о госбюджете-2023

Октябрь, 24 в 15:27

Государственный бюджет 2023 – это бюджет войны, бюджет консолидации государством всех ресурсов для победы. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Фактам ICTV рассказал о главных цифрах сметы, кто из наших партнеров и сколько миллиардов долларов планирует выделить нам в следующем году, а еще о том, где взять дополнительные деньги внутри страны. Также он заверил, что власти не будут играть в популизм и существенно повышать социальные расходы в 2023 году.

Перенесение голосования за проект Государственного бюджета 2023 года с октября на ноябрь – это не проблема, а рабочий момент. Еще на прошлой неделе (10-16 октября) министр финансов Сергей Марченко в США в рамках Ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка провел встречу с министром финансов США Джанет Йеллен.

— Принятие бюджета очень важно для получения от наших партнеров предусмотренной в бюджете финансовой помощи, необходимой для того, чтобы мы перешли в следующий год. Поэтому есть определенные договоренности, есть определенные выводы, которые мы должны учесть в проекте бюджета. Именно поэтому мы не успели до конца октября принять проект бюджета. Но думаю, что в первых числах ноября это произойдет, – говорит председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Главную смету государства Гетманцев характеризует как бюджет войны и называет его бюджетом консолидации государством всех ресурсов для победы, для того, чтобы мы смогли выстоять.

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— Необычный бюджет для нашей финансовой истории. Но это бюджет, полностью отвечающий реалиям, в которых сегодня живет страна, – говорит он.

Председатель Комитета Верховной Рады подробно рассказывает о главных расходах сметы, почти половина которой направлена на оборону Украины, а треть – на социальные расходы.

— Несмотря на полномасштабную войну, мы продолжим обслуживать государственный долг и оказывать помощь бизнесу, — отмечает Гетманцев.

Также он утверждает, что 45% направлены на безопасность и оборону.

– Это цель №1, цель №1, от которой мы никогда не откажемся и на которую будем направлять все ресурсы и резервы. Социалка – примерно 29%. Из них 16, даже больше — это пенсии, социальные выплаты, еще около 7% — медицина и более 6% — образование. 12,7% — это обслуживание государственного долга. Мы будем обслуживать государственный долг. Несмотря на войну. Это тоже принципиальный вопрос. И последние 12% — это то, что используется, в частности, на ликвидацию последствий вооруженной агрессии и на помощь бизнесу. Мы увеличиваем программу 5-7-9 в следующем году более чем вдвое, — говорит он.

Для восстановления разрушенных российскими захватчиками территорий предварительно запланировано 43 миллиарда гривен. Гетманцев также отмечает – все расходы на безопасность и оборону исключительно украинские деньги, ведь таковы договоренности с партнерами.

– Мы предусматриваем 19 миллиардов в Фонд по ликвидации последствий вооруженной агрессии в государственном бюджете. И 24 миллиарда даем местным бюджетам на восстановление пострадавших от вооруженной агрессии регионов. Поэтому это такие большие средства, несмотря на войну, которые мы также выделяем. Но с другой стороны — мы должны понимать, что очень ограничены в своих ресурсах. У нас очень большие расходы именно на военные цели, которые вынуждены финансировать за счет собственных доходов. Потому что партнеры нам не дают денег на финансирование военных расходов. И собственно этим и определяется наша финансовая жизнь и в 22 году, и в 23-м, – отмечает Гетманцев.

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И чтобы эта финансовая жизнь в следующем году у нас была – нам крайне необходима помощь партнеров. Половину всех расходов планируем перекрыть именно деньгами США, ЕС и МВФ, объясняет Гетманцев и называет конкретные цифры. Глава комитета очень надеется, что эти 38 миллиардов долларов мы получим в полном объеме.

– В бюджете предусмотрена расходная часть в 2,5 триллиона. Половина этой расходной части финансируется за счет наших традиционных доходов, половина – за счет заимствований. Мы верим в то, что заимствования будут в виде грантов, а не в виде ссуд. Но это достаточно большие средства, и над этим нужно работать. Мы знаем, что США уже обязались предоставить 18 миллиардов в течение года. Еврокомиссия – где-то до 5 миллиардов. И мы рассчитываем приблизительно на 15 миллиардов от Международного валютного фонда, — сообщает он.

В следующем году главные социальные издержки останутся без изменений. Прожиточный минимум – 2589 гривен, а минимальная заработная плата — 6700 гривен. Инфляцию прогнозируют на уровне 30%, а средний курс гривны к доллару США по году – 42,2.

– Объем государственного долга перейдет за 100% ВВП. Это очень большой долг. Это критическая для нас сумма. Мы надеемся, что за счет увеличения грантовой части нам удастся оптимизировать этот долг. Но так или иначе нам негде больше брать денег, кроме как занимать у наших партнеров, — добавляет Гетманцев.

Гетманцев категорически против включения “печатного станка” и вливания в экономику большой гривневой массы, поскольку подобные мероприятия принесут большой вред всем, особенно социально незащищенным слоям населения.

— Если мы возьмем с вами в качестве источника эмиссию гривны Национальным банком – это абсолютно неопределенный источник. И это вредоносный источник для экономики. Это источник, порождающий инфляцию. А инфляция является налогом на бедных и негативно влияет на всех, в том числе и на бизнес. Со своей стороны — я считаю достаточно правильным решение о сокращении Национальным банком эмиссии со следующего года с 400 миллиардов в этом году до 200 миллиардов в следующем году. Я считаю, что мы должны обеспечить макрофинансовую стабильность, – информирует он.

Несмотря на то, что минимальная заработная плата и прожиточный минимум будут на уровне 2022 года, государство будет пытаться помочь пенсионерам. Даниил Гетманцев говорит: планируют индексацию и многие другие выплаты.

— Я хочу обратить ваше внимание, что индексация пенсий, несмотря на войну, будет проведена. Хочу напомнить, что некоторые выплаты, например малообеспеченным семьям, также будут повышены. Выплаты ветеранам будут повышены. Но, тем не менее, мы не можем с вами играть в популизм и существенно повышать социальные расходы. Ибо у нас на это просто банально нет денег. Мы с вами понимаем, что должны выстоять. А выстоять мы должны, прежде всего, экономя и все ресурсы направляя на главную цель – на армию, на наших военных, — говорит председатель комитета Верховной Рады.

Вопросы субсидий и жилищно-коммунальных тарифов на особом контроле, уверяет Гетманцев. Потому людям не стоит волноваться. Денег на эти расходы точно хватит. Даже несмотря на то, что общая сумма несколько меньше, чем в прошлогодней смете. Ведь в результате войны мы потеряли немало территорий.

— Любой семье, получающей субсидию, не стоит волноваться за то, будет ли она или нет. Она будет непременно. И будет обязательно профинансирована за счет государственного бюджета. В бюджете, и это принципиальная позиция президента, заложены соответствующие средства на компенсацию тарифов, обеспечение тарифа 7,99 на газ и соответствующие тарифы на электроэнергию. Мы будем настаивать на их удержании до конца этого отопительного периода. Хотя действительно, на сегодняшний день они намного ниже европейских тарифов. Но мы понимаем, что война – это тот период времени, когда люди теряют доходы. Их нужно именно таким образом поддержать, – говорит он.

Глава комитета говорит: рассчитывают на разные варианты развития ситуации в Украине. Размышляют и над так называемым планом “Б” — если партнеры не дадут необходимых нам денег.

— Не хотелось бы даже обсуждать этот план, потому что это будет очень тяжело. Мы будем вынуждены сокращать даже те расходы, которые уже сокращены, которые предусмотрены бюджетом. И это факт. С другой стороны — мы будем вынуждены применять механизмы заимствования из Национального банка путем выпуска военных облигаций. Это монетизация расходной части государственного бюджета через эмиссию. Чего бы не хотелось допустить. То есть стране будет гораздо труднее. Но точно армия будет профинансирована. Здесь даже нет никаких сомнений, – сообщает Гетманцев.

Гетманцев считает, что экономию на государственном аппарате уже и так провели достаточную – более 12 миллиардов гривен. И если даже пройтись по каждой статье расходов отдельно – можно еще сэкономить на некоторых программах, но только на миллионы. И напоминает: в Госбюджете 2023 года плановые доходы только наполовину покрывают плановые расходы.

– На правительстве, на финансировании государственного аппарата было сэкономлено 12,5 миллиардов. Это уже сегодня сокращаются расходы. Несмотря на инфляцию, мы сокращаем государственный аппарат. И это очень важно, и это нормально, классно, последовательная позиция правительства, позиция президента. Но даже экономя на такого рода расходах, мы с вами существенно не решим проблему финансирования бюджета в следующем году. Ибо 45% от 2,5 триллионов – это огромные средства. И даже если найдется где-то 10 миллионов, которые можно перераспределить, — они существенно не повлияют на общую сумму расходов, — отмечает он.

Появятся ли во втором чтении так называемые депутатские “хотелки”: деньги на округа, социально-экономическое развитие, Государственный фонд регионального развития или инфраструктурные субвенции, пока не известно. Но в проекте Госбюджета более 40 миллиардов запланировано на восстановление разрушенного россиянами.

— Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии – 19 миллиардов. Это те деньги, которые пойдут на конкретные инфраструктурные объекты. Хочу также напомнить вам и о тех 24 миллиардах, которые пойдут непосредственно территориям, которые были оккупированы, которые находятся в зоне боевых действий. Это те деньги, которые необходимы этим регионам. Мы с вами понимаем. Ибо, на минуточку, Изюм разрушен на 80%. И это не единственное такое украинское Алеппо. Это десятки и десятки таких украинских городов, которые разрушены, нуждаются в немедленном восстановлении от последствий вооруженной агрессии. Поэтому я думаю, что помощь регионам и социально-экономическое развитие регионов будет решаться именно в этом контексте, – добавляет он.

Гетманцев сдержанно оптимистично оценивает работу налоговой службы. Ведь несмотря на сокращение экономики на треть – мы демонстрируем превышение выполнения государственного бюджета. И это, по мнению Гетманцева, та детенизация, о которой говорил президент, она реально происходит.

Председатель парламентского комитета благодарен бизнесу, который, несмотря на войну, добросовестно платит налоги. А вот на таможне проблем немало. И именно там, по подсчетам Гетманцева, ежемесячно можно дополнительно собирать в казну 10-12 миллиардов гривен. Наибольшие нарушения – на экспорте зерновых.

— Резервы вижу на таможне. Я считаю, что можно по меньшей мере на треть увеличить доходы на таможне. Внедрив системные изменения, о которых мы говорим довольно давно. Но, к сожалению, они там не проходят. Это очевидно всем. И очевидный резерв для того, чтобы подобные изменения произошли. Таможня – это действительно такой потенциальный резерв для изменений. А больше всего нарушений вижу на экспорте. Экспорт зерна черным способом. То есть без уплаты налогов и без возврата валютной выручки. Несмотря на то, что усилиями всего мира были организованы коридоры по снабжению зерна. Несмотря на это, мошенники, до войны отправлявшие зерно без уплаты налогов, продолжают пользоваться этими коридорами, не платя государству средств. И я очень высоко оцениваю сегодня работу правоохранительных органов, которые останавливают эти схемы. И тоже видим там достаточно большие резервы, – говорит он.

Гетманцев также выделяет увеличение поступлений от подакцизных товаров: алкоголя, табака и топлива.

– Если говорить об этих рынках – то мы видим там плюс в треть. Мы уже на сегодняшний день видим, начиная с июня, плюс 20-30% поступлений по водке. Несмотря на то, что мы потеряли 20% территории и, соответственно, потребителей. И мы видим также увеличение поступлений по табаку, невзирая на то, что у нас большая часть рынка находится в тени. Мы уже видим увеличение поступлений. И этому способствуют действия Службы безопасности Украины, которая, например, в прошлом месяце прекратила деятельность крупного черного производителя сигарет в Желтых Водах. Это огромный шаг вперед. С 2015 года никто не мог этого сделать, – говорит председатель комитета.

Менять налоговые правила, как это обычно было перед принятием Госбюджета, в этом году не будут. За исключением акциза на топливо, которое должно вернуться к лету 2023 года.