Экономика Украины адаптировалась к войне и начинает расти — The Economist

Октябрь, 19 в 18:58

Экономика Украины постепенно возобновляет свой рост, однако на этом пути есть много трудностей, часть из которых зависит от украинского правительства.

Об этом пишет издание The Economist.

Издание напоминает, что когда в начале российско-украинской войны порты Одессы были закрыты из-за военно-морских угроз, фермеры не могли отгружать свою продукцию.

Сейчас смотрят

— Нам звонили из Милана, плакали, говорили, что у них нет ингредиентов для макарон, — вспоминает Алла Стоянова, местный чиновник.

Поскольку порты региона являются основным экспортным маршрутом для Украины — второго по величине в мире экспортера зерновых и третьего по величине экспортера растительного масла — мировые цены на продовольствие резко взлетели.

Однако, отмечает издание, блокада оказалась наиболее болезненной для украинцев. Вторжение России нанесло жестокий удар по экономике страны. На земле, которая в прошлом году производила пятую часть ВВП, идут бои.

По данным Киевской школы экономики, обстрелы нанесли ущерб фирмам на сумму $10 млрд. Рабочие присоединяются к боям или бегут в безопасные места. Из 6,2 млн внутренне перемещенных лиц треть — безработные. По прогнозам МФВ, в этом году ВВП сократится на 35%.

— Тем не менее, медленно и мрачно экономика страны адаптировалась к войне — и, похоже, снова растет, — пишет издание.

The Economist указывает на одесские порты, которые работают с меньшей, чем обычно, мощностью, однако они все же работают.

Один рабочий рассказывает, что его вызывают на две-три смены в неделю. С набережных величественного парка Одессы видны грузовые суда, проплывающие между возвышающимися желтыми кранами.

Зерновая сделка, заключенная в июле под эгидой ООН, позволяет Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию; с тех пор было вывезено не менее 7,8 млн тонн зерна. В этом году страна ожидает урожай в 65-70 млн тонн, что на треть меньше довоенного уровня, но вполне приемлемо, учитывая обстоятельства. Урожай должен быть достаточно прибыльным, чтобы обеспечить посевную на новый сезон. Поскольку продовольствие можно вывозить на судах, железнодорожные мощности освобождаются для экспорта металлов.

Успехи Украины на поле боя также сыграли свою роль. В августе в Украину из ЕС въехало столько же людей, сколько выехало в обратном направлении. Доля фирм, работающих более чем на половину мощности, достигла в сентябре около 80%, по сравнению с 58% в мае. Это отражает как растущую безопасность, так и официальную поддержку. Правительственная программа помогла 745 предприятиям переехать в более безопасные районы страны.

— Между тем, умелое выстраивание политики помогло стране избежать финансового кризиса. Когда началась война, дефицит государственного бюджета подскочил до $5 млрд в месяц (при довоенных ожиданиях в $600 млн). Несмотря на все усилия центрального банка, в июле у него не было другого выбора, кроме как девальвировать валюту, — пишет издание.

При этом еще одна девальвация теперь кажется вероятной, учитывая разрыв между наличным и официальным курсом, говорит Ольга Пиндюк из аналитического центра Венского института международных экономических исследований.

Тем не менее, эти проблемы оказались преодолимыми. Банки вступили в войну хорошо капитализированными, благодаря консолидации и чистке после захвата земель Россией в 2014 году. Цифровые навыки, отточенные во время пандемии Covid-19, позволили им не закрывать двери. Независимость центрального банка, установленная в ходе реформ после 2014 года, помогла предотвратить панику.

— Ничего из этого не было бы возможно восемь лет назад, — утверждает Наталья Яресько, министр финансов Украины в 2014-2016 годах.

Кроме того, Украине предоставляется международная финансовая помощь от доноров.

Сначала этих средств хватало только на то, чтобы поддерживать правительство на плаву. Но по мере того, как война затягивалась, необходимость в более серьезных обязательствах становилась все более очевидной. Америка направила $8,5 млрд и вскоре добавит еще $4,5 млрд. Евросоюз и его страны-члены обещали аналогичную сумму, но так и не смогли ее выделить. В сентябре, после долгих переговоров, они согласились выделить 5 млрд евро в виде кредитов. Возможно, что неудивительно, терпение Вашингтона в отношении Европы иссякает, пишет The Economist.

Впрочем, терпения мало и у Киева. Правительство Украины считает, что в следующем году дефицит бюджета составит $38 млрд, что эквивалентно 19% довоенного ВВП. Украине также необходимо около $17 млрд для восстановления важнейшей инфраструктуры и жилья для репатриантов. Своевременные деньги важнее, чем их форма.

— Но, конечно, имеет большое значение, будут ли это кредиты или гранты, если рассматривать возможное возвращение Украины на рынки, — отмечает Константин Кучеренко из Dragon Capital, инвестиционной компании в Киеве.

Администрация президента США Джо Байдена планирует в следующем году выделять гранты в размере $1,5 млрд в месяц, и надеется, что ЕС сделает то же самое. Комиссия ЕС работает над предложением, но ее бюджет уже распределен. Ожидается, что торг между странами — членами ЕС будет продолжаться еще некоторое время.

Читайте Россия хочет выйти из зернового соглашения и выдвинула ООН требования

Точные потребности Украины будут частично зависеть от судьбы зерновой сделки, отмечает The Economist. Срок действия соглашения истекает 19 ноября. Кремль уже начал жаловаться, что экспорт удобрений затруднен западными санкциями, и хочет, чтобы Украина вновь открыла аммиакопровод из России в порт Южное, расположенный в 20 км к северо-востоку от Одессы. Многие опасаются, что такие требования являются предлогом для отмены сделки.

При этом издание указывает, что правительство Украины тоже должно сыграть свою роль. Как утверждается в недавнем докладе Центра исследований экономической политики, расходы украинского правительства должны быть “более целенаправленными”.

Некоторые меры — например, ограничение цен на газ и централизованное отопление, введенное в июле, — являются расточительными. Помощь перемещенным лицам осуществляется в форме базового дохода, который выплачивается всем, независимо от потребностей.

Доклад Центра исследований экономической политики советует Кабмину Украины взять за основу американский опыт Второй мировой войны.

Во время конфликта число американских семей, платящих подоходный налог, выросло в десять раз, а федеральный налог увеличился более чем в два раза. Система плоских налогов в Украине, призванная сделать страну привлекательным местом для инвестиций в обычное время, плохо подходит для поддержания военной экономики, пишет The Economist.

Издание резюмирует, что украинская экономика сейчас растет, но ее перспективы остаются неопределенными. Потребуется дополнительная поддержка.

— Если украинские министры примут еще несколько жестких решений, у прижимистых европейцев будет на одну отговорку меньше, чтобы не платить, — говорится в материале.

Напомним, в понедельник, 17 октября, миссия Международного валютного фонда (МВФ) по Украине начала работу в Вене. Она продлится до 20 октября включительно.