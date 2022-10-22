Свириденко назвала наиболее оптимистичные и пессимистичные прогнозы для экономики Украины

Правительство будет прилагать максимальные усилия для поддержки и стимулирования развития украинского бизнеса.

Об этом рассказала в интервью телеведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире Национального телемарафона первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, другого пути для того, чтобы экономика развивалась и аккумулировала больше доходов в госбюджет, нет.

— Мы должны стимулировать аграрный сектор — то, что нам дает валютную выручку. Поддержать металлургов, химиков, производителей пищевой промышленности. И делать это как через реализацию масштабных программ поддержки, так и точечно с помощью правительства. Иначе бизнес не выживет. И мы это понимаем. У меня как министра экономики основные стейкхолдеры — бизнес. Моя задача — сделать так, чтобы он функционировал, а после войны еще и занимался восстановлением, — отметила Юлия Свириденко.

Министр подчеркнула, что украинская экономика стала на “военные рельсы” с первого дня войны, то есть адаптировалась под реалии. В первый же день заработала программа бронирования работников и релокации предприятий из опасных территорий, а также была осуществлена перенастройка логистических путей.

Свириденко говорит, что даже в военных условиях бизнес стремится развиваться.

В частности, чрезвычайно большим спросом пользуются программы микрогрантов на открытие или развитие бизнеса, переработку, программы в аграрной сфере. Поэтому сейчас правительство работает над привлечением к финансированию грантовых программ западных партнеров.

Говоря о состоянии украинской экономики сегодня, глава Минэкономики говорит, что экономика демонстрирует гибкость. Прогнозы по падению ВВП по итогам года улучшились по сравнению с прогнозами, которые давали в начале войны.

— Если дать характеристику экономики Украины, то это нехрупкость. Мы адаптировались. У нас есть разные сценарии, в зависимости от того, что будет происходить в военном плане. И к каждому из этих сценариев есть набор инструментов: каким образом мы должны поддерживать экономику. Один из самых оптимистичных сценариев — рост экономики на 15% и более. Наиболее пессимистический — падение на 0,4%, — рассказала первый вице-премьер-министр.

Зато для расчета госбюджета на 2023 год брался консервативный сценарий — рост примерно на 4%.

В то же время, несмотря на войну, Украина уже сегодня готовится к послевоенному восстановлению. Правительство представило План восстановления на конференции в Лугано и запустило платформу Advantage Ukraine, где представлены инвестиционные возможности Украины.

Как отметила в интервью Свириденко, на платформе зарегистрировано уже более 200 заявлений от инвесторов из США, Великобритании, Германии и других западных стран. Сейчас Минэкономики с иностранными партнерами работает над вопросом страхования инвестиционных рисков.

— Надеемся запустить до конца года один инвестиционный проект с покрытием до 90% от MIGA. Это говорит о том, что мы уверены в нашей победе. И что, несмотря на войну, иностранные инвесторы интересуются проектами в Украине, — говорит она.

По словам министра, несмотря на продолжающиеся боевые действия, есть понимание, куда направляется Украина и какая экономика строится, с учетом того, на какие отрасли эта экономика будет опираться.

— Это Military-tech, сельское хозяйство, металлургия и другие. С акцентом на очень глубокую переработку. Ведь для нас жизненно необходимо уменьшить физический объем экспорта сырьевой продукции, но не потерять экспортную выручку, — заверила Юлия Свириденко.

Министр экономики указала и восьмой пакет санкций Евросоюза против России, отметив, что введенные партнерами против страны-агрессора санкции работают, но недостаточно.

— У нас есть второй фронт — экономический. И нам чрезвычайно важно, чтобы мы получали победы и на нем. Мы анализировали восьмой пакет санкций. И настаиваем, что на (российскую, — Ред.) железную руду, чугун, минеральные удобрения, нефть и газ должно быть полное эмбарго. Нам важно продолжать санкционное давление. Других инструментов влиять на российскую экономику нет, — сказала она.

Также первая вице-премьер-министр ответила на вопрос ведущего, чувствует ли она, будучи первой в истории Министерства экономики женщиной-министром, какое-то особое отношение коллег.

— Моей дочери 5 лет, она живет без ограничений в своем сознании, будто женщина может не занять какую-то должность, потому что она женщина. И я тоже никакого особого отношения не чувствую. Да что говорить, у нас 35 тысяч женщин служит в ВСУ. Нам есть чем гордиться как стране, — сказала она.

Ранее издание The Economist написало, что экономика Украины постепенно восстанавливает свой рост, однако на этом пути есть много трудностей, часть из которых зависит от украинского правительства

Фото: Офис президента

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