В Украине вводятся новые налоги на строительство и продажу жилья: когда и что изменится

Октябрь, 26 в 13:36

В Украине вводятся новые налоги на строительство и продажу жилья с 1 ноября. Согласно закону, застройщикам придется платить 20% НДС по кассовому методу, а инвесторам – налоги с продажи домов.

Это предусмотрено законом №2600 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении сделок с объектами недвижимого имущества, которые будут построены в будущем.

Из-за новых налогов, вероятно, застройщики будут вынуждены поднять стоимость жилья, а инвесторы могут потерять интерес к инвестициям в жилье, уйти в “тень” или же будут продавать его еще дороже, утверждает партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

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— Застройщики не готовы нести дополнительные затраты на строительство и снижать свою прибыль. Война и без того больно ударила по бизнесу. Отдавать свое они не станут. Поэтому им придется повышать цены на жилье, – считает он.

Повышение цен влияет, в частности, на инвесторов, которым нужно будет оплатить налог от продажи жилья. Известно, что некоторые украинцы вкладывают деньги в строительство квартир, чтобы перепродать за более выгодные условия. По подсчетам, это около 55% от общего количества покупателей.

Согласно новому закону, если они решат продать новую квартиру в течение года, то будут вынуждены платить налог в размере 18% прибыли — разницей между конечной стоимостью продажи квартиры и ценой, приобретенной у застройщика. Прогнозируется, что из-за увеличения налогов цены на квартиры в Украине значительно увеличатся.