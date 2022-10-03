Октябрь, 03 в 15:35

В Украине запустили в тестовом режиме новую государственную программу кредитования єОселя, которая предусматривает предоставление доступных кредитов под 3% или 7% годовых.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины, полноценный запуск программы запланирован на вторую половину октября.

В настоящее время происходит ее техническая доработка, чтобы услуга стала доступна в приложении Дія. Поэтому уже в октябре подать заявку на кредитование станет возможно лишь в несколько кликов.

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В настоящее время к программе присоединились пять банков – Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Скай банк и банк Глобус, которые готовы выдавать первые льготные кредиты.

В рамках программы украинцы смогут приобрести жилье в кредит под 3% или 7% годовых. Минимальный начальный взнос составляет 20%, а срок погашения кредита – до 20 лет.

– Одним из главных преимуществ программы является то, что процентная ставка будет оставаться фиксированной в течение всего кредитного периода, — подчеркнули в министерстве.

В 2022 году будет реализован первый этап программы, в рамках которого льготные кредиты под 3% годовых смогут получить следующие категории работающих украинцев:

• кадровые военнослужащие и правоохранители;

• медики;

• работники образования;

• ученые.

А уже с начала 2023 года запустят второй этап. Получить кредит под 7% годовых смогут все, кто: является гражданином Украины в возрасте от 18 до 70 лет; является платежеспособным; владеет недвижимостью менее 52,5 кв. м (+ 21 кв. м на каждого другого члена семьи); не находится под санкциями; не участвует в других таких программах.

Еще в начале августа в Кабинете министров анонсировали запуск с 1 октября программы доступной ипотеки. Подать заявку на ипотеку можно будет в приложении Дія.

В правительстве ожидают, что эта программа станет одним из драйверов восстановления экономики Украины и нашего государства.