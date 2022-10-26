В Україні запроваджуються нові податки на будівництво та продаж житла: коли та що зміниться

Жовтень, 26 в 13:36

В Україні запроваджують нові податки на будівництво та продаж житла з 1 листопада. Згідно з законом, забудовникам доведеться платити 20% ПДВ за касовим методом, а інвесторам – податки з продажу осель.

Це передбачено законом №2600 Про внесення змін до Податкового кодексу України про оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть збудовані в майбутньому.

Через нові податки, ймовірно, забудовники будуть вимушені підняти ціни на житло, а інвестори можуть втратити інтерес до інвестицій у нього, піти у “тінь” або ж продаватимуть його ще дорожче, стверджує партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

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– Забудовники не готові нести додаткові витрати на будівництво та знижувати свій прибуток. Війна і так боляче вдарила по бізнесу. Віддавати своє вони не будуть. Тому їм доведеться підвищувати ціни на житло, – вважає він.

Підвищення цін впливатиме, зокрема, на інвесторів, яким потрібно буде оплатити податок від продажу житла. Відомо, що деякі українці вкладають гроші у будівництво квартир, щоб перепродати на вигідніших для себе умовах. За підрахунками, це близько 55% від загальної кількості покупців.

Згідно з новим законом, якщо вони вирішать продати нову квартиру протягом року, то будуть змушені платити податок у розмірі 18% від прибутку – різницю між кінцевою вартістю квартири та ціною, за яку її було придбано у забудовника. Прогнозується, що через збільшення податків ціни на квартири в Україні значно збільшаться.