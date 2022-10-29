Цены на электроэнергию не вырастут до 31 марта 2023 года – постановление Кабмина

Октябрь, 28 в 23:24

По решению правительства цена на электроэнергию для населения останется неизменной до конца отопительного сезона.

— Сегодня, несмотря на войну и массированные обстрелы энергетической инфраструктуры, принято решение сохранить неизменными тарифы для населения, чтобы предотвратить дополнительную финансовую нагрузку на наших граждан. Благодарен каждому за своевременную оплату электроэнергии, это очень важно для стабильной работы наших энергокомпаний и оперативного проведения ремонтов объектов и оборудования, поврежденных из-за вражеских атак, — подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, цены на электроэнергию для населения были понижены с 1 октября 2021 года.

Фиксированный тариф составляет: для индивидуальных бытовых потребителей — 1,44 грн/кВт час при потреблении до 250 кВтч в месяц и 1,68 грн/кВт час – свыше 250 кВт час в месяц.