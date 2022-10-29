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Факти / Україна / Економіка

Ціни на електроенергію не зростуть до 31 березня 2023 року – постанова Кабміну

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Ціни на електроенергію не зростуть до 31 березня 2023 року – постанова Кабміну
Фото: Depositphotos

За рішенням уряду ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону.

– Сьогодні, попри війну і масовані обстріли енергетичної інфраструктури, ухвалене рішення зберегти незмінними тарифи для населення, щоб запобігти додатковому фінансовому навантаженню на наших громадян. Вдячний кожному за своєчасну оплату електроенергії, це надзвичайно важливо для стабільної роботи наших енергокомпаній та оперативного проведення ремонтів об’єктів і обладнання, пошкоджених через ворожі атаки, – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, ціни на електроенергію для населення були знижені з 1 жовтня 2021 року.

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Фіксований тариф становить: для індивідуальних побутових споживачів – 1,44 грн/кВт год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

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Джерело: Урядовий портал
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