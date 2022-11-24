Ноябрь, 24 в 12:04

На 24 февраля официальный курс европейской валюты подорожал на 19 коп. – с 37,55 грн до 37,74 грн.

Курс доллара с июля остается без изменений – 36,56 грн.

В Национальном банке отмечают, что, несмотря на ракетный террор, банковская система Украины сохраняет стабильность. Платежные карты обслуживаются, безналичные расчеты работают в штатном режиме.

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Кроме того, Национальный банк готов оперативно подкреплять банки наличными в случае необходимости.

Какой курс валют в банках Украины 24.11.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,1 грн 41,1 грн Доллар 39,5 грн 40,55 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,1 грн 41,0 грн Доллар 40,0 грн 40,75 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 37,65 грн 37,44 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 40,7 грн 41,1 грн Доллар 40,1 грн 40,5 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,2 грн 41,4 грн Доллар 39,95 грн 40,55 грн

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк