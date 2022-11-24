Наличный евро снова подорожал: курс валют в Украине 24 ноября
На 24 февраля официальный курс европейской валюты подорожал на 19 коп. – с 37,55 грн до 37,74 грн.
Курс доллара с июля остается без изменений – 36,56 грн.
В Национальном банке отмечают, что, несмотря на ракетный террор, банковская система Украины сохраняет стабильность. Платежные карты обслуживаются, безналичные расчеты работают в штатном режиме.
Сейчас смотрят
Кроме того, Национальный банк готов оперативно подкреплять банки наличными в случае необходимости.
Какой курс валют в банках Украины 24.11.2022:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,1 грн
|41,1 грн
|Доллар
|39,5 грн
|40,55 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,1 грн
|41,0 грн
|Доллар
|40,0 грн
|40,75 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,65 грн
|37,44 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,7 грн
|41,1 грн
|Доллар
|40,1 грн
|40,5 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,2 грн
|41,4 грн
|Доллар
|39,95 грн
|40,55 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк