Листопад, 24 в 12:04

Станом на 24 лютого офіційний курс європейської валюти здорожчав на 19 коп. – з 37,55 грн до 37,74 грн.

Курс долара з липня залишається без змін – 36,56 грн.

У Національному банку наголошують, що попри ракетний терор банківська система України зберігає стабільність. Платіжні картки обслуговуються, безготівкові розрахунки функціонують у штатному режимі.

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Крім того, Національний банк готовий оперативно підкріплювати банки готівкою у разі потреби.

Який курс валют в банках України 24.11.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,1 грн 41,1 грн Долар 39,5 грн 40,55 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,1 грн 41,0 грн Долар 40,0 грн 40,75 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,65 грн 37,44 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,7 грн 41,1 грн Долар 40,1 грн 40,5 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,2 грн 41,4 грн Долар 39,95 грн 40,55 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк