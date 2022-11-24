Готівковий євро знову здорожчав: курс валют в Україні 24 листопада
Станом на 24 лютого офіційний курс європейської валюти здорожчав на 19 коп. – з 37,55 грн до 37,74 грн.
Курс долара з липня залишається без змін – 36,56 грн.
У Національному банку наголошують, що попри ракетний терор банківська система України зберігає стабільність. Платіжні картки обслуговуються, безготівкові розрахунки функціонують у штатному режимі.
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Крім того, Національний банк готовий оперативно підкріплювати банки готівкою у разі потреби.
Який курс валют в банках України 24.11.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,1 грн
|41,1 грн
|Долар
|39,5 грн
|40,55 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,1 грн
|41,0 грн
|Долар
|40,0 грн
|40,75 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,65 грн
|37,44 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,7 грн
|41,1 грн
|Долар
|40,1 грн
|40,5 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,2 грн
|41,4 грн
|Долар
|39,95 грн
|40,55 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк