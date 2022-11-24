Ноябрь, 24 в 17:53

Нацбанк Украины на случай длительного отсутствия электроснабжения определил перечень из 760 дежурных отделений системно важных банков, которые будут предоставлять услуги клиентам даже при длительном отсутствии света.

Эти отделения находятся в Киеве, а также в 275 населенных пунктах 22 областей Украины.

Сейчас они снабжаются необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества.

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– Клиенты должны знать, куда они могут обратиться, чтобы получить собственные средства и необходимые финансовые услуги, консультацию и поддержку, тепло и связь. Банки будут формировать графики работы дежурных отделений таким образом, чтобы при необходимости они стали местом убежища для всех, кто в нем будет нуждаться – Пунктами несокрушимости, – объяснил глава НБУ Андрей Пышный.

Адреса дежурных банковских отделений смотрите на карте или в списке здесь.

К слову, из-за кризисной ситуации в энергетике, повлекшей повышенный спрос на наличные и проблемы с функционированием банкоматных сетей на определенных территориях, Приватбанк и Ощадбанк установили единые лимиты на снятие денег в банкоматах для своих клиентов и карт других украинских банков.