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Факты / Україна / Экономика

Отделения банков, работающие при отключении света – карта и список

Валентина Летяк, редактор ленты
Національний банк України
Фото: Depositphotos

Нацбанк Украины на случай длительного отсутствия электроснабжения определил перечень из 760 дежурных отделений системно важных банков, которые будут предоставлять услуги клиентам даже при длительном отсутствии света.

Эти отделения находятся в Киеве, а также в 275 населенных пунктах 22 областей Украины.

Сейчас они снабжаются необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества.

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– Клиенты должны знать, куда они могут обратиться, чтобы получить собственные средства и необходимые финансовые услуги, консультацию и поддержку, тепло и связь. Банки будут формировать графики работы дежурных отделений таким образом, чтобы при необходимости они стали местом убежища для всех, кто в нем будет нуждаться – Пунктами несокрушимости, – объяснил глава НБУ Андрей Пышный.

Адреса дежурных банковских отделений смотрите на карте или в списке здесь.

К слову, из-за кризисной ситуации в энергетике, повлекшей повышенный спрос на наличные и проблемы с функционированием банкоматных сетей на определенных территориях, Приватбанк и Ощадбанк установили единые лимиты на снятие денег в банкоматах для своих клиентов и карт других украинских банков.

Источник: НБУ
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